Nubifragio a Brindisi, 63enne disperso travolto dall'acqua: ritrovata l'auto distrutta

È stata recuperata nella notte dai vigili del fuoco l’automobile di un uomo di 63 anni, travolta da acqua e fango durante il nubifragio a Brindisi. La vettura, una Mercedes, è stata rinvenuta nelle campagne di Ostuni, gravemente danneggiata dalla violenza della piena.

L’uomo risulta ancora disperso. Secondo le prime ricostruzioni, era a bordo insieme alla moglie quando il veicolo è stato trascinato via dal flusso improvviso generato dalle piogge torrenziali che hanno colpito la zona nella serata di ieri.

La moglie è riuscita a mettersi in salvo, mentre i soccorritori sono al lavoro da ore per individuare l’automobilista, impegnati con mezzi speciali e squadre di ricerca lungo l’area colpita dall’esondazione.

Il nubifragio ha causato gravi disagi e ingenti danni nella provincia, con strade allagate e numerosi interventi di emergenza. Le ricerche proseguono senza sosta per ritrovare l’uomo scomparso.