Flottilla, liberati i quattro parlamentari italiani fermati in Israele

Sono stati rilasciati dalle autorità israeliane i quattro parlamentari italiani che prendevano parte alla Flottilla per Gaza. La notizia è stata confermata dalla Farnesina.

I parlamentari coinvolti sono il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi. I quattro erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva intrattenuto contatti con il ministro israeliano Gideon Saar, sollecitando la loro liberazione immediata. Dopo il rilascio, i parlamentari sono stati trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv, da dove ripartiranno per Roma con un volo di linea, assistiti dal personale dell’ambasciata italiana. La partenza è prevista con il volo IZ 335 delle ore 10 locali.

L’ambasciata italiana ha inoltre comunicato l’invio di personale del consolato al porto di Ashdod per effettuare visite consolari e richiedere la liberazione di tutti gli altri cittadini italiani ancora detenuti.