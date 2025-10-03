Tale e Quale Show 3 ottobre: anticipazioni, ospiti e trasformazioni della serata

Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti, torna stasera venerdì 3 ottobre alle 21.30 in diretta su Rai 1 con il secondo appuntamento della stagione. Un nuovo giro di esibizioni, trasformazioni spettacolari e grandi sorprese animeranno la prima serata.

Ad aprire la serata ci sarà Carmen Di Pietro, che vestirà i panni di Ambra Angiolini. Le Donatella si divideranno tra Baby K e Giusy Ferreri, mentre Antonella Fiordelisi interpreterà l’energia pop di Dua Lipa. Pamela Petrarolo si cimenterà con la grinta di Rita Pavone, e Maryna porterà sul palco l’intensità di Anna Oxa.

Leggi anche Finale di Tale e Quale Show: stasera su Rai 1 la sfida per il titolo e 30.000 euro

Samuele Cavallo sarà chiamato a trasformarsi in Benson Boone, mentre la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli omaggerà due icone della musica italiana: Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi. Gianni Ippoliti renderà tributo al mito di Fred Bongusto, Tony Maiello tenterà nuovamente l’impresa con Ed Sheeran e Peppe Quintale affronterà la sfida di imitare Achille Lauro.

A giudicare le performance sarà la giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati per questa seconda puntata dall’ospite speciale Nino Frassica. Anche il pubblico da casa avrà un ruolo importante: sarà infatti possibile esprimere le proprie preferenze attraverso i canali social ufficiali del programma.