Iran - Raisi è morto - Trovato elicotter -, nessun segno di vita - Video

Internazionale - "Nessun segno di vita" nel luogo in cui è stato individuato l'elicottero su cui viaggiava il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi. Il velivolo è stato localizzato dopo l'incidente avvenuto domenica 19 maggio a circa 20 km a sud dal confine tra Iran e Azerbaigian. A bordo dell'elicottero, altre 7 persone. Secondo la tv di stato iraniana, sul luogo dell'incidente - localizzato ma non raggiunto - "non ci sono segni di vita". Vengono quindi riportate le parole di Pir Hossein Kolivand, capo della Mezzaluna rossa: "Con la scoperta del luogo dell'incidente, non sono stati individuati segni di vita tra i passeggeri dell'elicottero".

Internazionale - "Nessun segno di vita" nel luogo in cui è stato individuato l'elicottero su cui viaggiava il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi. Il velivolo è stato localizzato dopo l'incidente avvenuto domenica 19 maggio nella regione al confine ... Continua a leggere>>

L'agenzia Fars mostra le immagini registrate da un drone utilizzato dalla Mezzaluna rossa: si intravedono rottami ritenuti compatibili con i resti dell'elicottero.

Una fonte citata dalla Reuters descrive l'elicottero come completamente bruciato. Nel corso delle ricerche, come reso noto dall'agenzia turca Anadolu, un drone speciale messo a disposizione da Ankara ha individuato una fonte di calore nell'area dell'incidente.