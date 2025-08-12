Tragedia in Val Passiria: padre e figlio muoiono precipitando in un canalone

Un grave incidente in montagna è costato la vita a padre e figlio di 58 e 25 anni in Val Passiria, valle laterale di Merano. I due stavano percorrendo un sentiero nella tarda serata di ieri quando, complice il buio e la natura impervia del percorso, sono precipitati in un canalone per decine di metri.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, fino al tragico ritrovamento avvenuto questa mattina. I corpi delle vittime sono stati recuperati dal soccorso alpino con il supporto dell’elicottero della Guardia di Finanza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre locali del soccorso alpino per i rilievi e le operazioni di recupero, in un contesto reso complesso dalle condizioni del terreno e dalla zona difficilmente accessibile.