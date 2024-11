Escursionista 71enne perde la vita precipitando in un canalone in Trentino

Un tragico incidente si è verificato oggi, 9 novembre 2024, sulle montagne del Trentino, dove un escursionista di 71 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un canalone. L'uomo, originario di Gavardo, in provincia di Brescia, stava scendendo da Cima Agosta, situata in Val Breguzzo, insieme a due compagni di escursione. Durante la discesa verso Malga D'Arnò, a circa 2.200 metri di altitudine, ha perso l'equilibrio su un ripido pendio erboso, precipitando per circa 50 metri.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 14:15 dai compagni di escursione, che hanno contattato il Numero Unico per le Emergenze 112. La Centrale Unica di Emergenza ha immediatamente attivato l'elicottero di Trentino Emergenza, mentre gli operatori della Stazione Valle del Chiese del Soccorso Alpino e Speleologico si preparavano a intervenire da Bondo.

Giunti sul luogo dell'incidente, il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e l'équipe sanitaria sono stati sbarcati sul posto. Purtroppo, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'escursionista. Dopo aver ricevuto il nullaosta dalle autorità competenti, la salma è stata recuperata con l'ausilio di un operatore della Stazione Valle del Chiese e trasportata in elicottero alla camera mortuaria di Pieve di Bono.