Livorno, turista travolta e uccisa da bus nell'area portuale: grave il compagno

Tragedia nell’area portuale di Livorno, dove una coppia di turisti è stata investita da un pullman durante una manovra. La donna, colpita in pieno, è morta sul colpo, mentre il compagno ha riportato ferite gravissime ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale cittadino.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia portuale, che ha immediatamente transennato l’area per consentire i rilievi e ricostruire con precisione quanto accaduto.

