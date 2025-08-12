Sinner agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati: data, orario e prossimo avversario

Jannik Sinner continua la sua corsa al Masters 1000 di Cincinnati, conquistando l’accesso agli ottavi di finale. L’azzurro ha superato con autorità il canadese Gabriel Diallo, numero 35 del ranking ATP, imponendosi in due set nel terzo turno del torneo.

Campione in carica dopo il trionfo nell’edizione 2024, quando batté in finale il beniamino di casa Frances Tiafoe, Sinner affronterà ora il francese Adrian Mannarino. Il 37enne transalpino, numero 89 al mondo, ha eliminato Tommy Paul e si è guadagnato il primato di giocatore più anziano di sempre a raggiungere gli ottavi di Cincinnati.

Il match tra Sinner e Mannarino è in programma mercoledì 13 agosto, con orario ancora da definire. In caso di vittoria, l’altoatesino sfiderà il vincente della partita tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il francese Benjamin Bonzi, protagonista di due imprese consecutive contro Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas.