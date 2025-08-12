Tineco - nuova serie di aspirapolvere PURE ONE S

Tineco PURE ONE S: la nuova gamma di aspirapolvere intelligenti per una casa più pulita

Tineco, l'azienda leader nell'innovazione per la cura della casa, lancia la nuova serie di aspirapolvere senza fili PURE ONE S, pensata per rendere la pulizia quotidiana più semplice, potente e intelligente. La gamma include i modelli S50, S50 Pro e S70, ciascuno con soluzioni all'avanguardia per ogni esigenza. Questa serie ridefinisce gli standard degli aspirapolvere moderni, combinando innovazione, potenza e facilità d'uso.

Tineco PURE ONE S50: potenza e semplicità per tutti i giorni

Il modello PURE ONE S50 è la soluzione perfetta per chi cerca efficacia e versatilità. Con una potenza di aspirazione di 150 AW e il sistema ClogLess, elimina rapidamente polvere e detriti senza intasamenti. La spazzola anti-groviglio e la luce frontale a 120° garantiscono una pulizia profonda su diverse superfici, mentre il sistema di filtrazione a sei stadi assicura aria pulita. Un dispositivo pensato per chi desidera prestazioni solide e un uso intuitivo.

Tineco PURE ONE S50 Pro: il passo avanti nell'efficienza

Passando al PURE ONE S50 Pro, l'efficacia aumenta grazie a una potenza di 200 AW. Questo modello introduce il pratico tubo pieghevole a 180°, ideale per pulire sotto i mobili senza sforzo. Il sensore iLOOP e la tecnologia ZeroTangle lavorano insieme per prevenire i grovigli, mentre lo schermo LED fornisce informazioni in tempo reale sullo stato dell'aspirapolvere. Un design ergonomico e una tecnologia avanzata rendono il S50 Pro un alleato prezioso per la pulizia.

Tineco PURE ONE S70: il top di gamma senza compromessi

Il PURE ONE S70 rappresenta l'eccellenza della serie. Oltre ai 200 AW di potenza, è dotato del sistema proprietario 3DSense Pro, che rileva il volume di polvere e adatta automaticamente l'aspirazione. Il sistema Pure-Cyclone mantiene l'efficienza costante nel tempo e il filtro pulito più a lungo. È delicato sui pavimenti in legno ma potente sui tappeti, grazie al suo sistema di pulizia multisuperficie aggiornato. Con un tubo pieghevole e un'autonomia fino a 95 minuti, il PURE ONE S70 è l'aspirapolvere definitivo per chi cerca il massimo.