Dopo IFA 2025 arriva finalmente sul mercato il nuovo standard della pulizia smart

Tineco, leader globale nelle soluzioni smart per la cura della casa, annuncia il debutto ufficiale del nuovo aspirapolvere senza fili Tineco PURE ONE A90S, il modello più avanzato mai realizzato dall’azienda. Presentato in anteprima a IFA 2025, la fiera internazionale dedicata all’innovazione tenutasi a Berlino lo scorso settembre, il PURE ONE A90S è il primo prodotto svelato all’evento a raggiungere il mercato, segnando un ulteriore passo avanti nella pulizia domestica intelligente.

La novità assoluta: la 3DSense Master Brush

Il cuore tecnologico del Tineco PURE ONE A90S è la rivoluzionaria 3DSense Master Brush, una spazzola intelligente che integra quattro sistemi sensoriali avanzati, progettati per ottimizzare prestazioni ed efficienza in ogni condizione:

1. Floor Type Detection

Riconosce automaticamente il tipo di pavimento — parquet, piastrelle, tappeti — e regola in tempo reale la potenza di aspirazione per garantire la massima efficacia.

2. LightSense aggiornato

Una luce frontale grandangolare a 150°, capace di illuminare lo sporco più fine. Rileva particelle di polvere fino a 0,02 mm, rendendo visibile ciò che normalmente sfugge all’occhio umano.

3. EdgeSense avanzato

Grazie al triplo rilevamento dei bordi, la spazzola aumenta la potenza quando si avvicina a pareti e angoli difficili, assicurando una pulizia uniforme su tutta la superficie.

4. DustSense

Analizza in tempo reale la quantità di sporco presente sul pavimento e regola automaticamente la potenza per ottimizzare consumi e risultati.

Prestazioni di nuova generazione: potenza e autonomia ai vertici

Il Tineco PURE ONE A90S non è solo intelligente: è anche lo stick più potente mai prodotto da Tineco. Con 270 AW di aspirazione — il 46% in più rispetto alla generazione precedente — garantisce prestazioni elevate anche su sporco impegnativo.

A questa potenza si abbina un’autonomia da record: fino a 105 minuti con una sola ricarica, ideale anche per superfici ampie.

Il nuovo design ergonomico presenta:

tubo pieghevole fino a 180° per raggiungere comodamente gli spazi sotto i mobili;

spazzola snodabile che migliora la manovrabilità su ogni superficie;

display 3D a colori che mostra in tempo reale il livello di sporco tramite indicatori dinamici;

schermo LED con informazioni sullo stato del dispositivo e sulla modalità di pulizia.

SmartLift e ZeroTangle: praticità senza compromessi

Ulteriori innovazioni rendono il PURE ONE A90S un punto di riferimento nella categoria:

SmartLift System : gestisce automaticamente il livello della spazzola rispetto al pavimento, il controllo dall’impugnatura e il rilevamento dello sporco per evitare blocchi e intasamenti anche con detriti grandi.

ZeroTangle Brush: elimina capelli e peli di animali senza aggrovigliarli, mantenendo alte prestazioni anche in case con pet.

Accessori multifunzione per ogni esigenza

Il PURE ONE A90S arriva con una dotazione ricca e versatile:

Rullo rileva pelucchi , ideale per schermi e superfici delicate;

Mini spazzola , perfetta per cucce, auto e aree ristrette;

Strumento 2-in-1, pensato per fessure, bordi e punti difficili.

Tutti gli accessori possono essere riposti ordinatamente nella base di ricarica salvaspazio.

La manutenzione è resa ancora più semplice grazie al nuovo contenitore della polvere con tecnologia ScrapeRing, che permette uno svuotamento rapido e igienico senza dispersioni.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Tineco PURE ONE A90S, il top di gamma della serie PURE ONE e uno dei modelli più avanzati sul mercato, è disponibile da oggi su Amazon e su Tineco.it al prezzo consigliato di 699 euro.

Perché il PURE ONE A90S segna un nuovo standard

Grazie alle sue tecnologie di rilevamento intelligente, alla potenza superiore e a una straordinaria facilità d’uso, il PURE ONE A90S definisce una nuova era nella pulizia smart domestica. Un prodotto pensato per chi desidera il massimo della tecnologia, senza compromessi su comodità, efficienza e qualità.

