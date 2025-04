Roma, bimbo di un anno lasciato solo in auto: salvato dai carabinieri all’Appio Latino

Un bambino di un anno è stato trovato ieri pomeriggio chiuso da solo all’interno di un’auto in sosta in via Vigna Fabbri, nel quartiere Appio Latino a Roma. Alcuni passanti, notando la presenza del piccolo nel veicolo chiuso, hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che non riuscendo a rintracciare subito i genitori e verificando che i vetri dell’auto erano completamente chiusi, hanno infranto uno dei finestrini per liberare il bambino.

I sanitari intervenuti hanno riscontrato che il piccolo era in buone condizioni di salute. Poco dopo è sopraggiunta la madre, che ha dichiarato di essersi momentaneamente allontanata per accompagnare l’altro figlio presso un centro sportivo. L’episodio è stato segnalato alla procura per gli accertamenti del caso.

