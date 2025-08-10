Borussia Dortmund-Juventus: orario, probabili formazioni e diretta tv dell'amichevole

La Juventus torna in campo per un’importante amichevole internazionale. Oggi, domenica 10 agosto, la squadra bianconera affronta il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, in uno degli ultimi test prima dell’avvio ufficiale della stagione, previsto per il weekend del 24 agosto.

Il tecnico Tudor cerca risposte concrete dopo il pareggio con la Reggiana nell’unica altra amichevole della preparazione estiva, iniziata in ritardo a causa della partecipazione al Mondiale per Club, terminato agli ottavi di finale contro il Real Madrid.

Il fischio d’inizio di Borussia Dortmund-Juventus è fissato per oggi alle ore 17.30.

Probabili formazioni

Borussia Dortmund (3-4-3): Kobel; Mané, Anton, Bensebaini; Ryerson, Gross, Sabitzer, Svensson; Beier, Guirassy, Bellingham. All. Kovac

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor

Dove vedere Borussia Dortmund-Juventus

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, visibile su smart tv compatibili. In alternativa, sarà disponibile in chiaro, ma in differita, sul NOVE alle ore 21.30. Il match potrà essere seguito anche in streaming tramite la piattaforma Dazn e sul sito ufficiale del NOVE.