Guillaume Bianchi diventa papà: l'annuncio emozionante dello schermidore azzurro

Dopo la medaglia olimpica conquistata un anno fa, lo schermidore Guillaume Bianchi è pronto a vivere un’altra grande gioia: diventare papà. L’annuncio è arrivato su Instagram, accompagnato da una tenera foto “pancia a pancia” insieme alla moglie Valentina Vivio.

“Precisamente un anno fa – scrive l’atleta – rientravo dalle Olimpiadi e pubblicavo un post in cui dicevo che il nostro prossimo obiettivo sarebbe stato diventare genitori. All’epoca erano passati meno di due mesi da un aborto, quindi ero consapevole di quanto fosse difficile porsi questa meta. Sappiamo che la strada è ancora lunga, ma piano piano stiamo iniziando a realizzare e ad apprezzare ciò che ci sta accadendo. Non aggiungo altro perché, da sportivo superstizioso, preferisco concludere solo dicendo… Enea, siamo impazienti di conoscerti”.

Classe 1997 e originario di Roma, Guillaume Bianchi ha vinto nel 2022 l’oro ai Mondiali del Cairo e agli Europei di Antalya nella gara a squadre di fioretto. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha conquistato la medaglia d’argento nella stessa specialità. Sposato dal settembre 2022 con Valentina Vivio, ora attende l’arrivo del loro primo figlio, che si chiamerà Enea.

“Un nome da eroe… come un vero Bianchi che si rispetti!”, ha commentato il profilo ufficiale del Team Italia su Instagram, celebrando la lieta notizia.