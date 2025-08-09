Sparatoria a Times Square, 17enne apre il fuoco: tre feriti nel cuore di New York

Paura nel cuore di New York, dove un ragazzo di 17 anni ha aperto il fuoco a Times Square, ferendo tre persone. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino e, secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di New York, sarebbe scaturito da una lite.

La sparatoria è avvenuta nei pressi dell’Hard Rock Cafe, in una zona affollata da turisti e passanti. Le immagini diffuse in rete mostrano una folla in fuga nel panico dopo gli spari.

Tra i feriti ci sono una ragazza di 18 anni e due uomini di 19 e 65 anni. Tutti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.

Il presunto autore, identificato come un diciassettenne, è stato subito arrestato dagli agenti intervenuti sul posto.