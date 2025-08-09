Esodo estivo, traffico da bollino nero: oltre 13 milioni di auto in viaggio nel weekend di Ferragosto

Fine settimana di traffico intenso sulle strade italiane, con bollino nero nella mattinata di oggi, sabato 9 agosto, e bollino rosso nella giornata di domenica. Il secondo weekend di agosto segna il momento di massimo flusso dell’esodo estivo, con 12 milioni e 640 mila veicoli in movimento.

Secondo l’Osservatorio sulla mobilità stradale di Anas, il traffico è in costante aumento a causa della chiusura della maggior parte delle attività lavorative in vista della settimana di Ferragosto. Per favorire la circolazione, Anas ha sospeso ulteriori cantieri, raggiungendo un totale di 1.392 interruzioni, pari all’83% dei lavori attivi.

Leggi anche Esodo dalla sanità pubblica: 23.000 infermieri lasciano il lavoro nel 2024

La situazione più critica è prevista oggi, con spostamenti massicci dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura: mete balneari del Sud, aree montane del Nord e valichi di confine. Domenica pomeriggio e sera, invece, si concentreranno i rientri di chi ha scelto un weekend breve.

Per gestire al meglio l’aumento dei flussi, Anas ha potenziato l’impiego di personale su tutto il territorio nazionale. «In vista del picco dell’esodo estivo – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – cresce il nostro impegno per garantire la massima scorrevolezza e sicurezza della circolazione lungo la rete stradale e autostradale Anas. Abbiamo aumentato il numero di cantieri sospesi fino a 1.392, pari all’83% del totale». Gemme ha inoltre sottolineato che l’azienda sta operando in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e le forze dell’ordine per ridurre al minimo i disagi legati alla maggiore mobilità estiva.