Traffico da bollino nero: 13 milioni in viaggio nel primo weekend di agosto

È iniziato ufficialmente l’esodo estivo di agosto con un primo fine settimana da bollino nero sulle principali arterie stradali italiane. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, tra sabato 2 e domenica 3 agosto si muoveranno circa 13 milioni e 155mila veicoli sulla rete nazionale.

Un numero elevatissimo, soprattutto se confrontato con i 234,7 milioni di spostamenti registrati nell’intero mese di luglio. Il picco è previsto per la mattina di sabato 2 agosto, quando Viabilità Italia segnala il massimo allerta per traffico da bollino nero lungo le direttrici che dai grandi centri urbani portano verso le località di villeggiatura al sud, le montagne del nord e i confini internazionali.

Leggi anche Esodo - Polstrada: Traffico da bollino nero fino a sera - 3 ore attesa agli imbarchi per la Sicilia

Per il pomeriggio di sabato e tutta la giornata di domenica 3 agosto, il traffico resterà comunque intenso con previsioni da bollino rosso. Attesi anche i primi rientri verso le città per chi ha scelto un weekend breve.

Per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, Anas ha messo in campo un piano straordinario. "Fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1348 cantieri, pari all’81% di quelli attivi", ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. "Abbiamo già chiuso 98 cantieri inamovibili, pari a circa 680 km, per agevolare i flussi".

Sul territorio operano 2.500 addetti in presidio h24 per monitorare e intervenire tempestivamente. La campagna informativa “Quando sei alla guida tutto può aspettare” accompagna l’esodo estivo con un richiamo alla prudenza.

L’impegno è stato rafforzato anche per il Giubileo dei Giovani 2025, evento che richiama migliaia di ragazzi da tutto il mondo a Roma fino a domenica 3 agosto. Anas ha rafforzato la sorveglianza lungo le tratte autostradali interessate, in particolare sul Grande Raccordo Anulare e sulla A91 Roma-Fiumicino, dove si trova la Fiera di Roma che ospita circa 25mila giovani pellegrini.

I Pannelli a Messaggio Variabile del Gra forniranno indicazioni in tempo reale per facilitare l’accesso ai parcheggi e alle aree di sosta dedicate agli autobus, limitando le interferenze con il traffico turistico.

Le direttrici principali interessate dai flussi vacanzieri sono:

Verso sud: dorsali tirrenica, adriatica e jonica , valichi verso Francia, Slovenia e Croazia

, valichi verso A2 Autostrada del Mediterraneo (Campania, Basilicata, Calabria)

(Campania, Basilicata, Calabria) SS106 Jonica e SS18 Tirrena Inferiore (Calabria)

e (Calabria) A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo (Sicilia)

e (Sicilia) SS131 Carlo Felice (Sardegna)

(Sardegna) SS148 Pontina e SS7 Appia (Lazio)

e (Lazio) Itinerario E45 (Umbria, Toscana, Emilia-Romagna)

(Umbria, Toscana, Emilia-Romagna) SS1 Aurelia, SS16 Adriatica (centro-nord)

Al nord si segnalano possibili criticità su:

RA13 e RA14 (Friuli-Venezia Giulia)

(Friuli-Venezia Giulia) SS36 del Lago di Como e dello Spluga (Lombardia)

(Lombardia) SS45 di Val Trebbia (Liguria)

(Liguria) SS26 della Valle D’Aosta

SS309 Romea (Emilia-Romagna e Veneto)

(Emilia-Romagna e Veneto) SS51 di Alemagna (Veneto)

Per facilitare la circolazione, è in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti sabato 2 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 3 agosto dalle 7 alle 22.