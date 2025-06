Meteo, caldo intenso sull'Italia: allerta arancione oggi a Roma e in altre cinque città

L’Italia si prepara a vivere la prima vera ondata di caldo estivo, con temperature che raggiungono picchi elevati e condizioni climatiche potenzialmente pericolose. Oggi, giovedì 12 giugno, il Ministero della Salute ha emesso un allerta arancione per sei città, tra cui Roma, segnalando un rischio significativo per la salute pubblica. È fondamentale adottare tutte le precauzioni per proteggersi in queste giornate torride, perché la sicurezza viene prima di tutto.