Sparatoria nel campus dell'Università Emory di Atlanta: ferito un agente, FBI sul posto

È in corso una sparatoria presso il campus dell'Università Emory ad Atlanta, in Georgia. I media statunitensi riferiscono della presenza di un tiratore attivo all’interno dell’area universitaria.

Il dipartimento di polizia di Atlanta è immediatamente intervenuto sul posto per mettere in sicurezza la zona e proteggere studenti e personale.

L’FBI, come riportato da Nbc, sta inviando propri agenti per fornire supporto alle forze dell’ordine locali. Un portavoce ha confermato il coinvolgimento dell’agenzia federale nelle operazioni.

Secondo quanto dichiarato da Dionna Smith, direttore delle comunicazioni della contea di DeKalb, un agente di polizia è rimasto ferito durante la sparatoria ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Emory poco dopo l’accaduto.