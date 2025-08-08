Juventus, sorpasso Newcastle per Kolo Muani: l'attaccante verso la Premier League

La trattativa tra la Juventus e Randal Kolo Muani rischia di subire una brusca frenata. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di oggi, venerdì 8 agosto, il Newcastle sarebbe pronto a inserirsi nella corsa per l’attaccante francese di proprietà del Paris Saint-Germain, che negli ultimi sei mesi ha indossato la maglia bianconera.

Come riportato da SkySport Germania, il club inglese avrebbe avviato i primi contatti con il PSG dopo aver mancato l’obiettivo Benjamin Sesko, passato al Manchester United. I Magpies avrebbero così spostato con decisione le proprie attenzioni su Kolo Muani, facendone il nuovo obiettivo principale per l’attacco, nonostante l’attaccante abbia già dato il proprio assenso a un ritorno a Torino.

Kolo Muani, dal canto suo, sta facendo pressione sul PSG affinché riduca le proprie richieste economiche. Negli ultimi giorni, il club campione di Francia ed Europa avrebbe abbassato la valutazione a circa 50 milioni di euro, cifra più vicina alle possibilità della Juventus, che restano limitate senza la cessione di Dusan Vlahovic.

L’inserimento del Newcastle, però, potrebbe stravolgere la situazione e innescare un’asta al rialzo, scenario che la Juventus preferirebbe evitare per non compromettere la propria strategia di mercato.