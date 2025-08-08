Gianni Morandi a 80 anni sfida il tempo: allenamento intenso in palestra con il personal trainer

Gianni Morandi, a 80 anni, conferma ancora una volta che l’età è solo un numero. Il celebre cantante bolognese ha condiviso sui social un momento del suo allenamento insieme al personal trainer Andrea, affrontando con ironia un esercizio con una palla rosa.

“Pensavo fosse una palla, invece era una tortura…”, ha scritto nella didascalia che accompagna lo scatto, in cui appare in posizione di squat. Il volto tradisce la fatica, ma lo sguardo resta determinato. Accanto a lui, Andrea sorride divertito, incoraggiandolo.

Morandi ha aggiunto: “Ma Andrea dice che fa bene. Vedremo domani se riesco ad alzarmi!”. Parole che raccontano la stanchezza, ma anche la voglia di non mollare, proprio come nel suo celebre brano “Uno su mille ce la fa”.

Tra le tante reazioni, spicca il commento di Stefano Accorsi: “Dai Gianni dai”, un messaggio di incoraggiamento da parte dell’attore, che di recente ha mostrato sui social la sua trasformazione fisica, sfoggiando muscoli scolpiti e un aspetto da vero supereroe in stile Iron Man.