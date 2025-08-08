Mafia: The Old Country su GeForce NOW

La saga continua: gioca a Mafia: The Old Country in streaming su GeForce NOW

Mafia: The Old Country fa il suo debutto su GeForce NOW, portando l’atmosfera del crimine organizzato direttamente nel cloud. Non hai bisogno di un PC da gaming: ti basta una connessione per entrare subito in azione.

Gioca da qualsiasi dispositivo compatibile, senza scaricare nulla, senza installazioni e senza attese. Vivi una storia intensa ambientata in una città dominata da potere, pericolo e ambizione. Ogni scelta influenzerà la tua reputazione e la tua ascesa nel mondo della malavita.

Uno dei titoli crime più attesi dell’anno arriva in anteprima nel cloud

Sei pronto a calarti nei panni di un criminale in ascesa? Mafia: The Old Country ti catapulta in un’ambientazione ricca di dettagli, ispirata all’America degli anni ‘30. Con GeForce NOW, puoi iniziare a giocare in anteprima senza attendere download o aggiornamenti.

L’esperienza di gioco è fluida e reattiva, anche su dispositivi non da gaming, grazie alla potenza del cloud NVIDIA. Vivi la tua scalata criminale in qualsiasi momento, ovunque tu sia.

Nuove avventure ti aspettano su GeForce NOW questa settimana

Non solo Mafia: questa settimana GeForce NOW accoglie cinque nuovi giochi nella sua libreria cloud. Azione, mitologia, horror e supereroi: ce n’è per tutti i gusti.

Ecco i nuovi titoli disponibili in streaming:

Mafia: The Old Country (Nuova uscita su Steam – 7 agosto)

Assassin’s Creed Mirage (Ora disponibile su PC Game Pass – 7 agosto)

Amnesia: The Dark Descent (Disponibile su Epic Games Store)

HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT (Disponibile su Steam)

Titan Quest II (Disponibile su Steam)

Dalle strade della malavita agli scontri tra divinità: gioca tutto in cloud

In Titan Quest II, affronta creature leggendarie e divinità in una nuova avventura mitologica, mentre Marvel Rivals si arricchisce con la Stagione 3.5, portando nuovi eroi, mappe e modalità di gioco.

Con GeForce NOW, puoi esplorare mondi vasti, combattere battaglie epiche e vivere storie coinvolgenti senza compromessi grafici, anche su laptop, smartphone o TV.

Streaming senza limiti: prova GeForce NOW oggi

Che tu sia un fan del crime, dell’horror o dell’azione mitologica, GeForce NOW ti offre accesso immediato a un mondo di giochi in costante aggiornamento. Niente download, niente attese. Solo puro gaming in cloud.

Scopri le novità, prova i giochi appena rilasciati e gioca dove vuoi. Mafia: The Old Country è solo l’inizio.