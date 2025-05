Mafia: The Old Country uscita agosto 2025

Il nuovo trailer è online al link: https://youtu.be/UOIg2lFVsJE

Il video di approfondimento degli sviluppatori link: https://youtu.be/lVhXaoX25AE

Mafia: The Old Country, in uscita l’8 agosto 2025, si presenta con il trailer ufficiale di gameplay e un video con gli approfondimenti degli sviluppatori

Il team di sviluppo di Hangar 13 terrà un panel al PAX East per presentare il prossimo capitolo del celebre franchise, già disponibile per il pre-ordine.

2K e Hangar 13 hanno svelato il trailer ufficiale di gameplay e il video "Breaking Omerta" con gli approfondimenti degli sviluppatori per il titolo Mafia: The Old Country, in arrivo su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e NVIDIA GeForce NOW l’8 agosto 2025. I fan possono seguire il panel degli sviluppatori dal PAX East oggi alle 20:00 (ora italiana) su YouTube e Twitch per scoprire Mafia: The Old Country direttamente dalla voce dei suoi creatori e preordinare il gioco da oggi.

Mafia: The Old Country è un’esperienza lineare mirata a combinare una narrazione di alta qualità, un’immersività autentica nell’ambientazione e una versione perfezionata del gameplay tipico di Mafia», ha dichiarato Nick Baynes, presidente di Hangar 13. «Questo obiettivo ci ha permesso di offrire una storia cruda, realistica, brutale ed emozionante. Ambientata nella Sicilia dei primi anni del Novecento, questa storia delle origini mafiose segue il nostro protagonista, Enzo Favara, fin dal momento in cui presta giuramento alla famiglia criminale di Don Torrisi e poi lavora per loro.»

Lealtà, onore e obbedienza: sono queste le qualità che distinguono Enzo dagli altri. Il suo viaggio, mostrato nel nuovo trailer di gameplay, include combattimenti corpo a corpo e sparatorie, spostamenti tramite veicoli d’epoca e a cavallo, il tutto sullo sfondo crudo e vibrante della Sicilia degli inizi del ’900.

I fan possono dare uno sguardo dietro le quinte al processo creativo di Mafia: The Old Country grazie al video degli sviluppatori Breaking Omerta. Scoprite come Hangar 13 ha ricreato con cura la Sicilia dei primi del Novecento, offrendo uno sfondo visivamente mozzafiato e autentico per raccontare questa indimenticabile storia d’origine mafiosa. Con una narrazione emotiva e coinvolgente, ricca di colpi di scena che definiscono le migliori saghe criminali, il gioco unisce storytelling profondo e azione ad alta intensità, dove la posta in gioco è spesso la vita o la morte. Mafia: The Old Country rappresenta anche un’esperienza unica per la serie, essendo il primo capitolo a sfruttare le potenzialità del motore grafico Unreal Engine 5.

Pensiamo che ci sia un vasto pubblico alla ricerca di storie avvincenti che non richiedano un enorme impiego di tempo», ha dichiarato David Ismailer, presidente di 2K. «Siamo entusiasti di inserire un gioco come Mafia: The Old Country nel nostro portfolio e di offrire un’esperienza narrativa lineare, altamente curata, che possa facilmente affiancarsi ai titoli con cui i nostri giocatori si divertono e si confrontano con maggiore regolarità.»

Mafia: The Old Country sarà disponibile in due edizioni: Standard Edition e Deluxe Edition. Entrambe le versioni sono già preordinabili da oggi e usciranno in tutto il mondo l’8 agosto 2025.

La Standard Edition include il gioco base completo e sarà disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

include il gioco base completo e sarà disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. La Deluxe Edition permette ai giocatori di immergersi nel mondo criminale della Sicilia nello stile autentico di Cosa Nostra, grazie a una serie di contenuti bonus disponibili su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Questa edizione include il Padrino Pack, che contiene: il fucile "Lupara Speciale", la pistola "Vendetti Speciale", il ciondolo "Immortale", l’abito "Padrino", il coltello "Stiletto Speciale", la limousine "Eckhart Speciale", il cavallo "Cosimo" con accessori e il Pacchetto Gatto Nero che include la pistola "Bodeo Nero", il ciondolo "Velocità", l’abito da corsa "Gatto Nero", l’auto da corsa "Carozella Nero".L’edizione include inoltre la colonna sonora originale e un artbook digitale ricco di concept art e note degli sviluppatori.

Preordina Mafia: The Old Country in versione Standard o Deluxe per ricevere il Pacchetto Soldato che include: l’abito "Soldato", il coltello "Scannaturi Speciale", il cavallo "Tesoro" con accessori e il ciondolo "Lupara"

