Foggia, donna di 47 anni uccisa a coltellate: in fuga l'ex compagno nonostante divieto di avvicinamento

Una tragica vicenda ha scosso Foggia: una donna di 47 anni è stata brutalmente uccisa la scorsa notte con diverse coltellate per strada, nel cuore del centro storico.

La vittima, di origine marocchina, aveva preso precauzioni legali: aveva presentato una denuncia contro l’ex compagno, un uomo tunisino della stessa età, nei confronti del quale era stato disposto un divieto di avvicinamento.

Stando alle prime ricostruzioni, quando la donna si è resa conto del pericolo imminente, ha chiamato le autorità. Tuttavia, l’aggressore è riuscito a sorprenderla e l’ha colpita con un coltello prima di fuggire dalla scena del crimine.

Immediatamente allertata, la Polizia è giunta sul posto ed ha avviato le indagini, con un’imponente caccia all’uomo in corso per rintracciare e fermare il presunto responsabile.

Il caso riapre il dibattito sull’efficacia delle misure di tutela contro la violenza di genere, soprattutto quando il pericolo si materializza nonostante provvedimenti giudiziari in vigore.