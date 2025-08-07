Vault Hunters di Borderlands 4

2K e Gearbox Software hanno svelato nuovi dettagli su Amon il Cavaliere della Forgia, uno dei quattro nuovi Vault Hunters che stanno per scatenare il caos su Kairos in Borderlands 4. Il video, terzo di una serie di approfondimenti dedicati ai personaggi, presenta un combattente in prima linea perfetto per chi ama gettarsi a capofitto nella mischia.

Stile di gioco e abilità di Amon

Se ami incassare colpi e infliggerli con la stessa ferocia, Amon fa al caso tuo. Questo Vault Hunter è un resiliente combattente che si distingue per il suo set di Abilità d'Azione meccanicamente complesse, con funzioni sia primarie che secondarie. Questo design offre ampio spazio alla sperimentazione, rendendolo una scelta intrigante anche per i giocatori più esperti del franchise.

Il video di gameplay di Amon mostra come il personaggio utilizzi un impressionante arsenale di Forgiarmi, create grazie ai Forgiadroni immagazzinati nel suo corpo potenziato ciberneticamente. A seconda delle necessità, Amon può adattarsi alla situazione: polverizzare i nemici con il Forgiamartello, spaccarli in due con i Forgiasce, o assorbire i danni con lo Scudo della Forgia, e molto altro ancora.

Uscita e disponibilità

Borderlands 4 uscirà in tutto il mondo il 12 settembre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (via Steam ed Epic Games Store). L'arrivo su Nintendo Switch 2 è previsto per il 3 ottobre 2025. Il gioco è già disponibile per il pre-ordine su tutte le piattaforme.