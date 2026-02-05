Annuncio di Horizon Hunters Gathering

Nuovo gioco d'azione in cooperativa di Guerrilla per PlayStation 5 e PC

Sono aperte le iscrizioni al playtest chiuso che avrà inizio a fine febbraio

Oggi Guerrilla ha annunciato l'inizio di una nuova avventura nell'universo di Horizon : Horizon Hunters Gathering , sviluppato per PlayStation 5 e PC , con funzionalità di cross-play e progressi multipiattaforma.

Horizon Hunters Gathering è un gioco d'azione in cooperativa in cui squadre formate da tre eroici Cacciatori sono chiamate a proteggere un mondo minacciato da Macchine letali . Il combattimento tattico e reattivo metterà alla prova l'abilità dei giocatori coniugando la precisione dei giochi di Horizon con le dinamiche del gioco di squadra.

Al centro di Horizon Hunters Gathering ci sono le battute di caccia , appassionanti e rigiocabili. Per il momento sono disponibili due modalità di gioco :

Incursione delle Macchine è una missione ad alta intensità in cui ondate di Macchine guidate da un boss formidabile sbucano da una serie di passaggi sotterranei.

Discesa nel Calderone è una prova più lunga e multi-fase con stanze sempre diverse che spingono al limite i Cacciatori, proponendo scontri con Macchine brutali e porte nascoste che promettono potenziamenti e ricompense alle squadre abbastanza audaci da aprirle.

I giocatori potranno provare entrambe le modalità durante un playtest chiuso, disponibile tramite il programma beta di PlayStation per PS5 e PC .

In Horizon Hunters Gathering sarà possibile scegliere tra diversi tipi di Cacciatori con stili di gioco unici, specializzati nell'uso di armi da mischia o a distanza e ulteriormente personalizzabili tramite un sistema di bonus in stile roguelite , al fine di creare la build perfetta per sé e per la propria squadra.

Ciascun Cacciatore ha le proprie motivazioni e i propri segreti collegati a una trama più ampia e al mondo di Horizon . Il gioco includerà anche una campagna narrativa ricca di nuovi misteri, personaggi e pericoli, che verrà rivelata in un secondo momento. Una cosa è certa: la storia di Hunters Gathering è legata a quella ufficiale e continuerà a evolversi anche dopo il lancio!

La caccia alle Macchine porterà i giocatori a esplorare una varietà di ambienti di gioco che renderà davvero unica ciascuna storia e missione. Ogni ambientazione è caratterizzata da atmosfere , sfide e opportunità che permettono a ogni squadra di esplorare e perfezionarsi in compagnia.

Al termine di ogni missione, i giocatori si radunano al Ritrovo dei Cacciatori , un vivace luogo di convivialità in cui socializzare, prepararsi e festeggiare insieme le proprie vittorie. Qui sarà possibile personalizzare il Cacciatore, fare acquisti , migliorare l'attrezzatura e reclutare nuovi compagni d'avventura.

Il nostro primo, limitato playtest chiuso avrà luogo a fine febbraio . I giocatori possono iscriversi al programma beta di PlayStation e segnalare il proprio interesse per i prossimi playtest di Horizon Hunters Gathering su PC e PS5.

Per chi se lo fosse perso, sul nostro PlayStation Blog è disponibile un video con uno sguardo più approfondito al gioco: https://blog.it.playstation. com/2026/02/05/annuncio-di- cacciatori-dell'orizzonte-si-radunano-il- nuovo-gioco-dazione-in- cooperativa-di-guerrilla/

Leggi anche Vault Hunters di Borderlands 4