Brescia, inseguimento choc a Lonato del Garda: fuggono con un'auto rubata, travolgono la pattuglia e aggrediscono i poliziotti

Nel pomeriggio di lunedì 4 agosto 2025, un controllo di routine della polizia locale a Lonato del Garda (Brescia) è sfociato in un inseguimento spettacolare, culminato in uno scontro violento e in un’aggressione ai danni degli agenti.

Gli agenti, impegnati in un servizio ai varchi elettronici, hanno intimato l’alt a un veicolo che circolava senza revisione. Il conducente, invece di fermarsi, ha inaugurato una fuga ad alta velocità per circa 10 chilometri attraverso le vie del centro cittadino, mettendo in pericolo l’incolumità pubblica.

La corsa si è conclusa con un violento impatto: l’auto dei fuggitivi si è schiantata contro la pattuglia. Nonostante lo scontro, i due occupanti hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati subito bloccati dopo una colluttazione durante la quale un poliziotto è rimasto ferito (prognosi di 15 giorni).

Gli accertamenti successivi hanno rivelato che il veicolo era stato rubato e circolava con targhe false. Al suo interno è stato trovato un coltello. I due uomini, entrambi con precedenti, sono stati arrestati con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, ricettazione, porto abusivo d’arma e falsificazione di targhe.