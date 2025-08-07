Promo estiva WELOCK: sicurezza intelligente a portata di click

Rendere la propria casa più sicura e moderna non è mai stato così semplice. Le serrature intelligenti WELOCK rappresentano la soluzione perfetta per chi desidera unire tecnologia, comfort e protezione in un unico dispositivo. Grazie alla possibilità di aprire la porta tramite impronta digitale, tastiera touch o app mobile, non serviranno più chiavi tradizionali: ogni accesso sarà controllato in modo sicuro e personalizzabile.

Questi cilindri smart offrono un elevato livello di sicurezza e una gestione intuitiva degli accessi, ideale per famiglie, professionisti, proprietari di B&B, case vacanze o uffici. È possibile creare codici temporanei per ospiti o collaboratori, monitorare in tempo reale chi entra e quando, oppure bloccare l’accesso a distanza in caso di necessità.

L’installazione è semplice e veloce, senza dover modificare la porta: i modelli WELOCK sono progettati per essere compatibili con la maggior parte delle porte europee. In pochi minuti, è possibile trasformare una serratura tradizionale in un sistema intelligente e connesso, migliorando non solo la sicurezza, ma anche la praticità quotidiana.

Per un periodo limitato, dal 6 al 20 agosto, approfitta della promozione estiva sul sito ufficiale WELOCK: sconti esclusivi su tre modelli selezionati con spedizione gratuita da magazzino europeo o UK, spedizione in 24 ore e 2 anni di garanzia inclusi.

WELOCK Smart Lock Cylinder ToucA51

Controllo tramite impronta digitale, tastiera touch e app

Design moderno e installazione semplice

Prezzo finale: €119 con codice sconto VD50

Acquista ora

WELOCK Smart Lock Cylinder Touch41

Accesso smart tramite touchpad e app mobile

Ideale per uso domestico e professionale

Prezzo finale: €139 con codice sconto VD50

Acquista ora

WELOCK Smart Lock Cylinder PCB41 Plus

Funzionalità avanzate e alta compatibilità con porte europee

Accesso digitale senza chiavi, gestione remota via app

Prezzo finale: €119 con codice sconto VD30

Acquista ora

Non perdere questa occasione per passare alla sicurezza intelligente. Offerta valida solo fino al 20 agosto.