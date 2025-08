Hearthstone Battaglia: Echi di Un'Goro, la Stagione 11 è iniziata!

Hearthstone si prepara per la Stagione 11 della Battaglia, intitolata "Echi di Un'Goro". L'esplorazione della Città Perduta prosegue il 5 agosto, offrendo ai giocatori nuove avventure e scoperte. Preparati a esplorare oltre le fiamme e a scoprire più di 100 nuovi servitori, Magie della Locanda e 48 Missioni inedite e di ritorno.

Nuove abilità e il ritorno delle missioni

La Stagione 11 introduce diverse novità per rivoluzionare il tuo modo di giocare. La nuova abilità "Adunata" attiva un effetto ogni volta che un servitore attacca. Sarà associata principalmente a Verrospino e Draghi, ma potrai trovarla in tutti i tipi di servitori, offrendo nuove strategie e sinergie. Inoltre, tornano le missioni della Battaglia: al turno 4, potrai scegliere una missione da completare per sbloccare una potente ricompensa. In questa stagione, ci saranno 13 missioni nuove e 35 di ritorno.

Un nuovo eroe e una Guida per orientarsi

Tra le novità, debutta anche l'eroe "Loh, la Leggenda Vivente", con il suo Potere Eroe "Accoglienza Trionfale". Dopo che 15 tuoi servitori hanno attaccato, potrai Rinvenire un servitore con Adunata al costo di 1 Oro. Per aiutarti a navigare tra tutte le novità, arriva anche la "Guida della Battaglia", una nuova funzione che ti permette di vedere quali servitori e Magie della Locanda sono disponibili nella tua lobby, ordinati per Livello e tipo. È lo strumento perfetto per familiarizzare con le nuove carte o cercare ciò di cui hai bisogno.

Il rinnovamento del Percorso Ricompense

Anche il Percorso Ricompense si aggiorna con un tema ispirato a Vilsottosuolo e Draghi. Con il Pass Stagionale, sbloccherai istantaneamente 2 opzioni eroe aggiuntive e potrai ottenere il nuovo Colpo Leggendario Vilsottosuolo, 13 modelli eroe e molto altro. Passando al Pass Stagionale+, avrai tutte le ricompense del Pass normale più un cambio eroe incluso per ogni partita.