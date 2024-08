Stagione 8 della Battaglia di Hearthstone

Nuova meccanica: Monili. I Monili sono dei potenziamenti passivi speciali acquistabili con l'Oro e che si usano per il resto della partita. Vengono offerti due volte per partita (al turno 6 e 9) e si potrà scegliere tra 4 Monili, per un totale di 116 opzioni. Le offerte di Monili e il loro costo sono influenzati dal proprio eroe, dai tipi di servitori nel gioco e dal proprio schieramento per garantire che venga sempre offerto qualcosa di entusiasmante da creare.