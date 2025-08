L'aggiornamento 11.2 di The War Within: Fantasmi di K'aresh è ora disponibile

World of Warcraft: The War Within si aggiorna con Fantasmi di K'aresh (11.2)

Una minaccia dal Vuoto incombe su Azeroth. I Campioni dovranno stringere alleanze inaspettate e avventurarsi in un mondo distrutto per sventare il piano di Dimensius il Divoratore. L'aggiornamento ai contenuti Fantasmi di K'aresh (11.2) di The War Within è ora disponibile e pone le basi per storie future, portando con sé diverse funzionalità imperdibili.

Nuove zone e contenuti esplorabili

L'aggiornamento introduce la nuova zona di K'aresh, la patria degli Eterei. Un tempo fiorente, questo mondo è ora in frantumi, composto da isole spezzate che mostrano i segni di un glorioso passato. Qui, i Campioni dovranno confrontarsi con la minaccia del Vuoto e scoprire i segreti di una civiltà che lotta per la sopravvivenza.

Sarà inoltre disponibile una nuova base per i personaggi: Tazavesh, il Bazar Celato. Gli Alienatori sono tornati e hanno trasferito il loro mercato dalle Terretetre a K'aresh, offrendo nuove opportunità di commercio. Questa zona è disponibile anche come spedizione Mitica+.

Equipaggiamento e poteri unici

Per affrontare le sfide di K'aresh, i Campioni otterranno un nuovo pezzo d'equipaggiamento potenziabile: le Fasciature Reshii, un mantello manufatto. Questo oggetto unico consentirà ai giocatori di assumere la forma di pura energia di un Etereo, permettendo di scrutare il mondo con i loro occhi e superare i sistemi di sicurezza della nuova incursione. Non basterà pensare come un Etereo: bisognerà diventarne uno.

Stagione 3: Incursione, spedizioni e Mitiche+ in arrivo

La Stagione 3 di The War Within inizierà il 12 agosto e porterà con sé contenuti per i giocatori più esperti. L'incursione Manaforgia Omega metterà alla prova i Campioni contro 8 boss, nel tentativo di impedire la resurrezione di Dimensius (spoiler: non ci riusciranno, preparatevi a uno scontro epico).

Inoltre, sarà disponibile la spedizione da 3 boss Ecosfera Al'dani, dove i giocatori dovranno affrontare i Desertici che hanno invaso quest'area segreta. Tutte le spedizioni della Stagione 3 sono già giocabili in modalità Normale, Eroica e Mitica 0, mentre la modalità Mitica+ sarà accessibile a partire dal 12 agosto.