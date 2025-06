The War Within 11.2, Fantasmi di K'aresh

Un nuovo episodio di WoWCast è ora disponibile sul canale YouTube di World of Warcraft, con i dettagli sull'aggiornamento ai contenuti in arrivo per The War Within, Fantasmi di K'aresh (11.2).

L'assistente capo progettista delle missioni Stephanie Yoon e il capo progettista degli scontri Andrew De Sousa discutono con la community manager Bethany Stout di cosa giocatori e giocatrici possono aspettarsi con questo aggiornamento, tra cui:

Nuova zona: K'aresh Questo mondo un tempo fiorente, ormai in frantumi e che si estende su più isole scisse, mostra segni della sua vecchia gloria nelle zone in cui gli Eterei hanno lavorato sodo per mantenere una parvenza di vita.

Nuova base dei personaggi: Tazavesh, il Bazar Celato Gli Alienatori hanno fatto ritorno e si sono portati dietro il commercio, dalle Terretetre direttamente a K'aresh. Inoltre, sarà disponibile come spedizione Mitica+.

Nuovo pezzo d'equipaggiamento potenziabile: Fasciature Reshii (mantello manufatto) Per esistere a K'aresh e persino per sventare i sistemi di sicurezza della nuova incursione, i personaggi non dovranno semplicemente pensare come un Etereo, bensì in certi casi addirittura DIVENTARNE uno. Questo manufatto mantello permetterà ai personaggi di assumere una forma di pura energia per scrutare il mondo con gli occhi di un Etereo.

Stagione 3: nuova incursione, nuova spedizione, nuova Scorribanda e molto altro Manaforgia Omega : una nuova incursione da 8 boss in cui i campioni di Azeroth dovranno farsi strada per impedire la resurrezione di Dimensius (spoiler: non ce la faranno. Scontro d'incursione follemente epico in arrivo). Ecosfera Al'dani : in questa spedizione da 3 boss i personaggi dovranno affrontare un gruppo di Desertici che hanno scoperto quest'ecosfera segreta e l'hanno invasa. Assalto degli Archivi : una Scorribanda che invita giocatori e giocatrici a tornare nella Cripta Azzurra della Vastità Azzurra sulle Isole dei Draghi.



Guardate l'episodio di WoWCast per avere un resoconto completo delle novità di Fantasmi di K'aresh.