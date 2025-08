Dying Light: The Beast - brutalità a un nuovo livello

Dying Light: The Beast: Brutalità senza precedenti in un nuovo trailer

Techland alza la posta in gioco e offre un assaggio della violenza e della brutalità di Dying Light: The Beast con il nuovo trailer "Blood & Guts". Se il titolo non vi basta, consideratelo un avvertimento definitivo: il video contiene scene di violenza estremamente cruda e brutale. Guardatelo a vostro rischio e pericolo!

Il trailer è un montaggio ininterrotto dei momenti più brutali del gioco, con decapitazioni, fendenti spezza ossa, pugnalate, e spettacolari finisher. L'obiettivo è chiaro: creare il gioco più brutale del franchise.

L'orrore psicologico di un combattimento realistico

Dying Light è sempre stato noto per la sua fusione di horror e brutalità primordiale, ma The Beast porta tutto a un nuovo livello. “Abbiamo aumentato l'impatto horror per trasmettere la sensazione di lottare per la pura sopravvivenza”, spiega Tymon Smektala, Dying Light Franchise Director. Il sangue non è solo un effetto visivo, ma un elemento narrativo che alimenta l'orrore psicologico. “Un conto è vedere una barra della salute che si abbassa, un altro è vedere la carne che si stacca dalle ossa o facce bruciate a pochi centimetri da voi. È così che nascono gli incubi”, aggiunge Smektala.

Innovazioni tecniche per una violenza più realistica

Per raggiungere questo livello di brutalità, Techland ha apportato significative migliorie al suo motore grafico interno. Nathan Lemaire, il Game Director, spiega: “Abbiamo rivisto il sistema dei danni, raddoppiando il numero di punti sul corpo dei nemici, i Gore-Nodes, dove i giocatori possono infliggere danni, e il numero di ferite visibili su un singolo nemico.”

È stata anche migliorata la precisione degli attacchi corpo a corpo: l’angolo e la traiettoria del colpo ora determinano ciò che viene colpito, e i nemici reagiscono di conseguenza. Con combinazioni di ferite e mutilazioni quasi infinite, ogni combattimento diventa uno spettacolo cruento e unico. Le brutali finisher, quasi triplicate, portano il tutto a un livello superiore.

La ricerca della perfezione sanguinaria

Il team artistico di Techland ha fatto di tutto per ottenere una rappresentazione realistica del sangue in Dying Light: The Beast. Dominik Wasienko, Lead Character Artist, afferma: “Abbiamo migliorato ferite e lesioni, adattandole a ogni corporatura. La ricerca è stata approfondita, spero solo che nessuno guardi mai la cronologia del mio browser”.

In un recente video, Techland ha mostrato i suoi sforzi per creare il sangue più realistico possibile. Katarzyna Tarnacka-Polito ha aggiunto: “Niente di ciò che era disponibile sul mercato ci forniva la qualità degli schizzi di sangue che stavamo cercando. Così abbiamo comprato del sangue finto e abbiamo ricreato ciò di cui avevamo bisogno nella vita reale con un attore.”

Con sole 7 settimane al lancio, Techland continua a perfezionare i dettagli per rendere il gioco il più brutale possibile. Dying Light: The Beast sarà disponibile dal 19 settembre 2025 per PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e Xbox Series X|S.