Meteo, caldo africano sull'Italia: in arrivo picchi di 40°C entro San Lorenzo

Una nuova ondata di caldo è pronta a investire l’Italia, con temperature in forte aumento a partire da giovedì 8 agosto. La causa è l'espansione di un anticiclone subtropicale dal Maghreb, che porterà masse d’aria roventi dal Marocco e dall’Algeria, alimentando un’intensa fase di stabilità atmosferica e temperature in continua crescita.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, nelle prossime ore il caldo inizierà a colpire la Spagna e il sud-ovest della Francia, per poi propagarsi rapidamente su tutta la penisola italiana. I primi segnali si vedranno già da giovedì, con 35-36°C in Toscana e Umbria e 34°C in Emilia. Temperature leggermente più contenute sono attese al Sud e sul resto del Nord.

Il picco dell’ondata è previsto tra venerdì 9 e sabato 10 agosto, quando si potrebbero raggiungere 39°C a Firenze e Terni. La Pianura Padana sarà tra le aree più colpite, con punte di 37°C a Reggio Emilia e Mantova, 36-37°C ad Alessandria, Asti, Bologna, Bolzano e Parma. Al Sud, si registreranno massime di 37°C in Campania e Puglia, mentre la Sicilia risulterà inizialmente meno calda rispetto al Centro-Nord.

L’ondata porterà sia caldo torrido che caldo afoso: il primo è secco, il secondo umido. In questo caso, l’anticiclone africano favorirà condizioni molto afose lungo le coste e nella Pianura Padana, mentre nelle aree interne di Centro e Sud Italia il caldo sarà più secco e torrido.

Le differenze saranno percepibili: a Cremona, con 36°C e tassi d’umidità elevati, la temperatura percepita potrà arrivare fino a 41°C. A Firenze, invece, si prevedono 39°C con umidità sotto il 20%, e dunque una percezione identica alla temperatura reale. La presenza o meno di umidità inciderà fortemente sul comfort termico.

Nei prossimi giorni sarà quindi fondamentale considerare non solo la temperatura, ma anche l’umidità relativa per comprendere a pieno le condizioni meteorologiche e gli effetti sul corpo umano. La fase di caldo intenso dovrebbe durare almeno fino al 16-17 agosto, con giornate e notti caratterizzate da temperature elevate e scarsa ventilazione.

Questa nuova ondata segue quella di fine giugno e inizio luglio, causata dall’anticiclone africano Pluto, che aveva già messo a dura prova gran parte del Paese.

Previsioni Meteo

Mercoledì 6 agosto - Nord: soleggiato con caldo in aumento, qualche rovescio pomeridiano sulle Alpi con possibili sconfinamenti verso le pianure occidentali. Centro: cielo sereno e temperature in crescita. Sud: stabile e soleggiato con clima caldo.

Giovedì 7 agosto - Nord: sole e afa in aumento. Centro: clima soleggiato e molto caldo. Sud: sole e temperature in ulteriore aumento.

Venerdì 8 agosto - Nord: soleggiato, afa intensa e caldo persistente. Centro: massime in ulteriore aumento con caldo torrido nelle aree interne. Sud: clima rovente e afa in estensione su molte aree.

Tendenza: l’anticiclone africano continuerà a dominare lo scenario meteorologico italiano anche nei giorni successivi, con temperature fino a 40°C e condizioni di disagio termico prolungato.