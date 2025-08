Sandisk al FMS 2025 - nuovo SSD 256 TB enterprise UltraQLCTM

Sandisk ha presentato oggi una nuova unità SSD enterprise NVMe da 256TB, una pietra miliare in termini di capacità di archiviazione, prestazioni ed efficienza energetica, resa possibile dalla nuova piattaforma UltraQLC di Sandisk, progettata per ambienti enterprise. Caratterizzata da una capacità straordinaria, la piattaforma UltraQLC rappresenta un importante passo avanti nell’architettura NAND, combinando NAND BiCS8 QLC CBA, controller personalizzati e ottimizzazioni di sistema avanzate.

Con l’evoluzione dei carichi di lavoro e delle esigenze aziendali nell’era dell’intelligenza artificiale, lo storage flash deve diventare sempre più flessibile per adattarsi a workload complessi. Il nuovo SANDISK® SSD NVMe da 256TB, costruito sulla piattaforma UltraQLC™, è pensato per gestire carichi basati su AI ad alta intensità dati — come ingestione dati, preparazione e gestione di data lake AI ad alte prestazioni — garantendo al contempo efficienza energetica e ottimizzazione del TCO per le applicazioni ad alta capacità in ambienti cloud hyperscale.

“Con l’avanzare dell’era AI, lo storage flash diventa un elemento chiave per abilitare workload intelligenti ad alte prestazioni,” ha dichiarato Khurram Ismail, Chief Product Officer di Sandisk. “UltraQLC™ è il risultato di anni di sviluppo per costruire un’architettura flessibile e robusta, capace di offrire capacità eccezionali e prestazioni elevate, senza compromettere l’efficienza. Questo ci consente di ampliare ulteriormente il nostro portafoglio per rispondere alle richieste dell’AI su larga scala e aiutare i clienti a muoversi più velocemente, elaborare più dati e trasformarli in vera innovazione.”

Il nuovo SANDISK UltraQLC SSD NVMe da 256TB stabilisce un nuovo standard per lo storage flash hyperscale, progettato specificamente per alimentare data lake intelligenti e veloci potenziando le funzionalità AI su scala. Con latenza inferiore, maggiore larghezza di banda e un’affidabilità superiore, fornisce le performance necessarie per rispondere alle esigenze dei carichi di lavoro altamente demanding dell’AI. Tra le innovazioni principali:

Direct Write QLC: elimina il buffering SLC, consentendo scritture sicure contro la perdita di alimentazione sin dal primo passaggio;

Die QLC BiCS8 da 2Tb: raddoppia la densità di archiviazione mantenendo dimensioni contenute del die;

Ottimizzazione energetica UltraQLC: utilizza il Dynamic Frequency Scaling per ottenere fino al 10% di prestazioni in più a parità di consumo energetico² (dato stimato);

Controller multicore scalabile: assicura throughput elevato e resistenza anche a capacità estreme;

Profilo di ritenzione dati (Data Retention – DR): riduce fino al 33% i cicli di riscrittura³ (dato stimato), migliorando affidabilità, resilienza e accesso continuo ai dati, con minori consumi.

Le unità SSD NVMe SANDISK SN670 da 128TB e UltraQLC da 256TB saranno disponibili nel formato U.2 nella prima metà del 2026. Altri formati seguiranno nel corso dell’anno.

Sandisk terrà un keynote al FMS 2025 mercoledì 6 agosto alle 11:40, durante il quale presenterà la piattaforma UltraQLC e mostrerà in anteprima il rivoluzionario SSD NVMe da 256TB, insieme ad altre soluzioni di storage innovative, presso lo stand #607.

