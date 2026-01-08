SANDISK Optimus: nuovo brand per le unità SSD NVMe interne

Sandisk presenta SANDISK Optimus al CES 2026: nuovo brand per gli SSD NVMe ad alte prestazioni

In occasione del CES 2026, Sandisk annuncia un’importante evoluzione strategica del proprio portfolio di storage interno: nasce SANDISK Optimus, il nuovo brand che riunisce e reinterpreta le precedenti linee WD_BLACK e WD Blue® SSD NVMe, allineandole all’eredità storica e tecnologica di Sandisk.

Il rebranding segna un passaggio chiave per l’azienda, con l’obiettivo di rendere l’offerta più chiara, riconoscibile e coerente per gamer, content creator e professionisti, senza rinunciare alle elevate prestazioni che hanno reso celebri queste unità.

Un’identità rinnovata, nel segno delle prestazioni

La nuova famiglia SANDISK Optimus si distingue per una brand identity completamente rinnovata, che riflette leadership prestazionale, eccellenza ingegneristica e affidabilità, valori che da sempre caratterizzano Sandisk nel mercato della memoria flash.

Il nuovo design di prodotto e packaging, ispirato all’iconico branding Sandisk, punta su uno stile moderno e d’impatto, simbolo di innovazione e visione futura. Pur con un look&feel aggiornato, il portfolio continua a incarnare la reputazione storica del brand in termini di qualità e robustezza.

Tre linee per coprire ogni esigenza

Per semplificare la scelta e rendere immediatamente comprensibili i diversi livelli prestazionali, il portfolio SANDISK Optimus si articola in tre linee di prodotto, ciascuna pensata per uno specifico target:

SANDISK Optimus

Progettata come punto di riferimento per l’equilibrio tra prestazioni e convenienza, questa linea è dedicata ai content creator e agli utenti che desiderano un’esperienza di computing più fluida e reattiva.

In precedenza, queste unità erano commercializzate con il brand WD Blue, includendo modelli come WD Blue SN5100 NVMe SSD.

SANDISK Optimus GX

Pensata per il gaming senza compromessi, la linea GX è rivolta ai giocatori che richiedono tempi di caricamento ridotti, maggiore capacità e un’elevata efficienza energetica.

Sostituisce le precedenti soluzioni WD_BLACK™, tra cui WD_BLACK SN7100 NVMe™ SSD.

SANDISK Optimus GX PRO

Rappresenta il top di gamma del nuovo portfolio Sandisk. Le unità GX PRO sono progettate per sviluppatori, professionisti e gamer enthusiast, ideali per AI PC, workstation e sistemi di fascia alta.

Questa linea, precedentemente identificata come WD_BLACK, includeva modelli come WD_BLACK SN8100 NVMe SSD e combina tecnologie di storage all’avanguardia con capacità elevate e prestazioni senza compromessi.

Le dichiarazioni di Sandisk

“Il brand SANDISK Optimus ridefinisce il concetto di prestazioni in funzione delle esigenze dei consumatori”, ha dichiarato Heidi Arkinstall, VP Global Consumer Brand and Digital Marketing di Sandisk.

“Grazie a un’offerta strutturata su più segmenti, rendiamo più semplice per gli utenti individuare la soluzione più adatta alle proprie necessità.”

A rafforzare il messaggio è intervenuto anche Anil Moolchandani, VP Product Management Client di Sandisk:

“Milioni di persone in tutto il mondo si affidano alle nostre unità SSD interne. Il nuovo branding SANDISK Optimus™ riflette la solidità del nostro portfolio ed è pensato per supportare flussi di lavoro avanzati, sviluppo professionale e ambienti gaming.”

Una strategia orientata al futuro

Con SANDISK Optimus, Sandisk non si limita a un semplice cambio di nome, ma pone le basi per future opportunità di crescita, rafforzando la propria presenza nel mercato degli SSD NVMe ad alte prestazioni.

Un rebranding che punta a chiarezza, riconoscibilità e innovazione, mantenendo intatta l’eredità di uno dei marchi più affidabili nel mondo dello storage flash.