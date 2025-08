Spotify aumenta i prezzi Premium: +1 € in Europa, America Latina, Asia e Africa da settembre

Spotify ha annunciato che, a partire da settembre 2025, il costo dell’abbonamentosalirà di circa 1 € al mese in una vasta gamma di mercati globali, passando da 10,99 € a 11,99 € al mese. Questo adeguamento interesserà utenti in

I clienti interessati riceveranno una notifica via email nel corso delle prossime settimane con indicazioni dettagliate sul cambiamento e sul nuovo importo applicabile alla loro regione.

In Spagna e in Italia il nuovo prezzo di 11,99 € è già stato applicato ai nuovi abbonamenti e verrà esteso anche agli utenti attivi nei prossimi mesi. Gli altri piani, come Duo, Famiglia o Studenti, per ora restano invariati almeno nel mercato spagnolo, mentre modifiche in altri paesi potrebbero arrivare più avanti.

Secondo Spotify, l’aumento è funzionale a sostenere lo sviluppo di nuove funzionalità e garantire un’esperienza utente di livello elevato, continuando a investire su strumenti personalizzati e contenuti esclusivi.

La decisione arriva dopo la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre 2025, con un calo nei profitti (perdite nette di circa 86 milioni €) nonostante la crescita in utenti paganti e attivi. Tuttavia, il mercato ha accolto positivamente la notizia: le azioni Spotify sono salite tra il 5% e il 6,5%, segnalando fiducia da parte degli investitori.

Negli ultimi anni Spotify ha già aumentato i prezzi negli Stati Uniti: il piano Individual è passato da 9,99 $ a 10,99 $ (nel 2023) e poi a 11,99 $ (nel 2024). Con questa mosse, il resto del mondo si allinea agli standard nordamericani.

Il cambiamento interessa milioni di utenti Premium al di fuori del Nord America; per gli utenti negli Stati Uniti e in Canada, per ora, non è prevista alcuna modifica ai prezzi.