Marco Carta ricoverato all'ospedale San Donato: annullato il concerto a Porto Torres

Marco Carta è stato ricoverato all’Ospedale San Donato di Milano a causa di un improvviso problema di salute che lo ha costretto ad annullare il concerto previsto per domenica 3 agosto a Porto Torres, in Sardegna.

A darne notizia è stato lo staff del cantante attraverso una nota ufficiale pubblicata sul profilo Instagram dell'artista. Il comunicato spiega che, “con estremo rammarico”, l’annullamento è stato inevitabile per cause “inderogabili dalla volontà del nostro entourage”. La salute del cantante, vincitore di una passata edizione di Amici di Maria De Filippi, al momento risulta essere stabile.

In una storia Instagram, è stato condiviso uno scatto in cui si vede il braccio di Marco Carta fasciato, con indosso il braccialetto identificativo dell’ospedale. A corredo dell'immagine, lo staff ha chiarito che il cantante “è stato costretto a ricorrere alle cure mediche dell’Ospedale San Donato di Milano”. Nonostante abbia tentato fino all’ultimo di partecipare all’evento, i medici hanno deciso di trattenerlo in degenza almeno fino al giorno seguente per monitorarne le condizioni.

Il team è già al lavoro per trovare una nuova data per l’esibizione, con l’obiettivo di riprogrammarla quanto prima. “Marco vuole portare a casa questa data a tutti i costi”, si legge nella nota, che si conclude con un messaggio di ringraziamento ai fan per il sostegno e l’affetto ricevuto.

Il cantante, attraverso lo staff, ha voluto inviare un abbraccio virtuale al pubblico e rassicurare tutti con la promessa di una pronta guarigione.