Djokovic entra nel calcio: è tra i nuovi proprietari del Le Mans FC, promosso in Ligue 2

Novak Djokovic compie un inatteso passo nel mondo del calcio diventando comproprietario del Le Mans FC, club francese recentemente promosso in Ligue 2. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla società calcistica, che ha confermato l’ingresso del 24 volte campione del Grande Slam in un gruppo di investitori internazionali.

Djokovic si unisce a un consorzio composto da nomi di spicco, tra cui gli ex piloti di Formula 1 Felipe Massa e Kevin Magnussen, oltre alla società di investimenti OutField. Il gruppo ha acquisito quote societarie del club, con l’obiettivo di consolidarne la crescita e puntare a nuovi traguardi sportivi.

“Questa nuova partnership ci offre i mezzi per crescere in modo responsabile”, ha dichiarato il presidente del club Thierry Gomez in una nota ufficiale. I dettagli economici dell’operazione non sono stati divulgati, ma l’accordo rappresenta un importante passo strategico per la società.

Il Le Mans FC, protagonista di una rapida risalita, militava nella quinta divisione francese nella stagione 2016/17. Da allora ha scalato le categorie fino a conquistare, nella scorsa stagione, la promozione in Ligue 2, il secondo livello del campionato francese.