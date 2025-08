Anthony Hopkins indossa la maschera Skims di Kim Kardashian e rievoca Hannibal Lecter

Anthony Hopkins sorprende i fan con un video virale in cui indossa la nuova maschera viso Skims, il brand fondato da Kim Kardashian, trasformando l’esperienza beauty in un’esilarante citazione cinematografica. L’attore, premio Oscar per Il silenzio degli innocenti, ha colto l’occasione per rendere omaggio al suo iconico personaggio: Hannibal Lecter.

Con la maschera sul volto e un ringhio animalesco, Hopkins ha ricreato una delle scene più celebri del thriller del 1991. "Ciao Kim, mi sento già 10 anni più giovane", ha scherzato l’87enne prima di pronunciare la battuta cult rivolta a Clarice Starling, interpretata da Jodie Foster: "Mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti".

Il post, condiviso sui social, si conclude con una didascalia ironica: "Grazie Kim, non avere paura di venire a cena da noi". In pochi minuti, la clip ha conquistato il web, scatenando reazioni entusiaste tra fan e cinefili.

Sotto al video si moltiplicano i commenti divertiti. "Marketing geniale", scrive un utente. "È la versione beauty della maschera di Hannibal Lecter", osserva un altro. Per molti, il gesto dell’attore rappresenta una trovata promozionale da manuale, che ha dato nuova visibilità al prodotto Skims con una dose di ironia e nostalgia cinematografica.