The Gathering: Ai Confini dell’Eternità

Wizards of the Coast ha lanciato oggi Ai Confini dell’Eternità, l'ultimo set del celebre gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering (MTG). Immergetevi nel set space-fantasy di Magic, dove esplorerete pianeti lontani nel sistema Sothera, farete guerra a fazioni aliene e scoprirete alcune facce amiche. Ai Confini dell’Eternità è disponibile ora sia per Magic: The Gathering Arena sia in versione cartacea.

Attraversate i Confini dell’Eternità

Benvenuti nel sistema Sothera, al di fuori del multiverso e confinante con la Cieca Eternità. Ai confini dell'universo, potenti fazioni interstellari combattono per il controllo di una pericolosa reliquia, scoperta da una banda di rottamatori. L'artefatto possiede un potere immenso e, per l'equipaggio, rappresenta una via d'uscita dai debiti con alcuni individui poco raccomandabili. Mentre zeloti ostili e inseguitori giungono da ogni parte, riuscirà l'audace equipaggio a fuggire con il denaro, l'artefatto e le rispettive vite?

Nuove Meccaniche

Una nuova frontiera di Magic: The Gathering introduce nuove, ricche meccaniche, che catturano l'essenza dell'esplorazione spaziale, dei viaggi e delle possibilità di Sothera. Queste meccaniche includono:

Stazionare, una nuova meccanica che si trova sulle astronavi e sui pianeti e che permette di TAPpare una creatura che controllate per aggiungere sulla Stazione segnalini carica pari alla sua forza. I diversi permanenti della Stazione hanno diversi vantaggi per i segnalini carica accumulati e offrono momenti di gioco di grande impatto.

Lander, una nuova pedina artefatto che cattura la sensazione di mettere piede su un nuovo pianeta per la prima volta. Una pedina Lander può essere sacrificata per due mana generici per cercare una carta terra base; quindi, viene messa sul campo di battaglia TAPpata.

? Curvatura è un salto nell'iperspazio che dà ai permanenti la capacità di essere lanciati dall'esilio in un turno futuro. Quando si paga il costo di Curvatura per una carta e la si lancia dalla mano, essa verrà esiliata dal campo di battaglia all'inizio della prossima sottofase, in attesa del suo ritorno in un turno successivo.

? Il Vuoto è associato principalmente agli Zeroisti e a coloro che sono allineati con il supervuoto Sothera, evidenziando gli aspetti oscuri e pericolosi dello spazio. Ogni abilità Vuoto è diversa, ma tutte riguardano permanenti che lasciano il campo di battaglia o che vengono curvati durante il proprio turno.

Scegliete la Vostra Astronave Leggendaria

Ognuno dei due mazzi Commander di Ai Confini dell’Eternità presenta un’Astronave Leggendaria con la nuova meccanica Stazionare che potrà essere il vostro Comandante, offrendovi un nuovo modo di giocare nel formato più popolare di Magic: The Gathering. Il mazzo Plasmatore del Mondo si concentra sul sacrificare le terre per poi riacquistare ancora più forza, mentre Segnalini dal Futuro cerca di potenziare gli artefatti e far proliferare i segnalini, offrendo nuove strategie divertenti e creative. I mazzi presentano inoltre delle ristampe con nuove illustrazioni a tema, oltre a due nuovissime terre doppie rare per ogni mazzo.

Collezionare Ai Confini dell’Eternità

Ai Confini dell’Eternità porta con sé un'intera galassia di nuove carte da reclamare, tra cui trattamenti tematici delle carte e bordi immersivi attraverso i quali osservare le meraviglie dell'universo. Il cuore della storia è Sothera, Il Supervuoto - un incantesimo leggendario disponibile sia nelle Buste di gioco che nei Collector Booster. Sothera compare anche in un'esclusiva versione Foil Singolarità, caratterizzata da un design senza bordi, senza testo e con un'illusione ottica che si trova solo nei Collector Booster. La Foil Singolarità è meccanicamente identica a tutte le altre versioni della carta.

Nello spazio, le battaglie sono combattute duramente e le vittorie celebrate. Le carte Trionfali Senza Bordo raffigurano 16 personaggi del set in un momento di vittoria, su uno sfondo stellato. Al contempo, le carte Spazio Surreale Senza Bordo celebrano le stranezze dell'universo, conferendo alle carte chiave del set un'aria onirica.

Tornano le carte in stile Vetrina Giappone, che raffigurano le carte chiave del set attraverso l’immaginazione di artisti giapponesi in foil tradizionale e in foil frattura. Il famoso artista manga Makoto Yukimura, noto per i suoi manga Planetes e Vinland Saga, ha illustrato una delle dieci carte in stile Vetrina Giappone del set. Troverete inoltre degli ospiti speciali in Ai Confini dell’Eternità, dieci ristampe che possono essere trovate nelle Buste di gioco e nei Collector Booster con nuove illustrazioni ispirate alle copertine dei romanzi Sci-Fi pulp.

La galassia è piena di Panorami Stellari, e quale modo migliore di immortalarli se non con 45 terre iconiche della storia di Magic. Le 45 terre Panorami Stellari si possono trovare anche in stile Travel Poster, immaginando l'universo come apparirebbe nelle pubblicità dei viaggi interstellari.

Le terre Oblò Senza Bordo mettono in luce il momento esatto dell'arrivo su un nuovo pianeta, con cinque shock land e le nuove terre Stazione. Le terre Panorami Stellari, Travel Poster e Oblò si trovano nelle Buste di gioco e nei Collector Booster, mentre le versioni Foil Galassia sono disponibili esclusivamente nei Collector Booster.

Le Terre Base Celestiali catturano la scala planetaria di Ai Confini dell’Eternità in illustrazioni complete, raffigurando il sistema Sothera in tutto il suo splendore. Si possono trovare anche in Foil Galassia, l'aggiunta perfetta a qualsiasi mazzo spaziale.

Magic: The Gathering Ai Confini dell’Eternità include Buste di gioco, Collector Booster, Mazzi Commander, Prerelease Pack e Bundle.