NBA 2K26 nuove migliorie al gameplay

Scopri un gameplay più fluido, veloce e senza interruzioni, potenziato da ProPLAY, nel primo trailer di gameplay di NBA 2K26.

Oggi 2K ha annunciato nuove migliorie e funzionalità al gameplay di NBA 2K26, segnando un enorme passo avanti su PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S, PC via Steam e Nintendo Switch™ 2. ProPLAY, la rivoluzionaria tecnologia di 2K che traduce filmati reali dell’NBA in un gameplay immersivo e animazioni realistiche, si evolve ulteriormente in NBA 2K26, avvicinandosi ancora di più all’azione reale dell’NBA.

I giocatori vivranno un’esperienza ancora più autentica, personalizzata e centrata sulle abilità, grazie a un nuovo motore di movimento dinamico, al sistema di Rhythm Shooting migliorato, a nuovi controlli avanzati in attacco, e molto altro ancora.

Mike Wang, Gameplay Director, e la guardia degli Indiana Pacers Tyrese Haliburton analizzano i principali aggiornamenti del gameplay nel primo Courtside Report di NBA 2K26.

Il gameplay, potenziato da ProPLAY, introduce nuove innovazioni tra cui:

Nuovo Motore di Movimento Dinamico: sfruttando la tecnologia di apprendimento automatico, ProPLAY alimenta un nuovissimo motore di movimento in NBA 2K26, rendendo ogni azione più realistica e naturale in tutti i movimenti sul campo.

La regolazione dinamica della postura della parte inferiore del corpo adatta in tempo reale la posizione di gambe e piedi dei giocatori, assicurando movimenti realistici in fase di partenza, arresto e cambi di direzione.

Il nuovo motore di movimento rappresenta il più grande cambiamento nel movimento dei giocatori dai tempi di NBA 2K21, offrendo un’esperienza completamente nuova e autentica. ? Rhythm Shooting migliorato: Il Rhythm Shooting migliorato in NBA 2K26 offre ai giocatori il pieno controllo su ogni aspetto del tiro. Chi sfrutta questa meccanica potrà realizzare tiri più reattivi e fluidi, che riproducono movimenti realistici e naturali. Grazie a questi miglioramenti, NBA 2K26 presenta un ambiente di gioco più basato sulle abilità, che unisce autenticità e competitività per un’esperienza più gratificante.

Attacco autentico: proprio come nell’NBA moderna, i lunghi potranno contare su nuove mosse distintive nel gioco in post, come gli shimmy floaters e gli up-and-unders

I giocatori potranno anche combinare diversi stili avanzati di schiacciate ispirati ai loro atleti preferiti della lega, creando così pacchetti di schiacciate personalizzati.

Per enfatizzare il gameplay basato sulle abilità nei livelli di difficoltà più alti, il timing per i tiri “Green” o “Miss” sarà universale, mentre il timing per le schiacciate, Layup Timing, sarà sempre attivo.

Miglioramenti alla difesa: le novità includono nuovi contrasti corpo a corpo e collisioni, una difesa interna ridisegnata e un nuovo sistema di feedback sul timing dei rimbalzi. La tecnologia guidata dal sistema, potenziata da ProPLAY, genera collisioni tra giocatori più

realistiche e affidabili rispetto alle precedenti animazioni basate sulla motion capture. Questi miglioramenti, uniti al nuovo movimento dinamico, offrono maggiore libertà nei movimenti sia ai palleggiatori che ai difensori in marcatura. Nel frattempo, la difesa interna è stata riprogettata per facilitare il contatto fisico con i tiratori vicino al canestro e permettere un corpo a corpo più efficace anche in aria.

Controlli nuovi e migliorati: i nuovi controlli e quelli migliorati offrono un’esperienza di gioco più intuitiva, precisa e fluida. La velocità complessiva del gioco premia i giocatori con decisioni rapide e tempi di reazione più veloci. Altri miglioramenti e funzionalità includono una meccanica di Quick Protect che permette al giocatore in possesso della palla di proteggersi dalla rubata, tiri in catch

and-shoot senza la necessità di palleggiare, Eurostep rallentato, controlli dedicati per i passaggi a giro,wrap passes, selezioni di tasti casuali per gli alley-oop nei livelli di difficoltà più alti e impostazioni direzionali per lo schermo.