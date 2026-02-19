NBA 2K26 Season 5 porta il basket universitario tra nuove squadre e giocatori

NBA 2K26 introduce la Season 5 dedicata al basket universitario per rispondere all’attesa dei fan, offrendo contenuti ispirati a 16 atenei e nuovi giocatori utilizzabili prima del debutto professionistico.

La nuova Season 5 di NBA 2K26, disponibile dal 20 febbraio, punta tutto sull’energia del basket universitario. L’annuncio arriva mentre lo sviluppo della prossima esperienza collegiale procede verso il debutto previsto per il 2027, ma intanto i giocatori possono già tornare in campo con contenuti inediti.

Al centro della stagione ci sono 16 università storiche, ognuna con elementi dedicati come carte giocatore, divise ufficiali e mascotte. Tra i programmi selezionati figurano nomi di primo piano come Duke, Kentucky, UCLA e Michigan, affiancati da altre realtà di spicco del panorama NCAA.

Le novità riguardano sia la modalità MyTEAM sia La mia CARRIERA, dove vengono introdotti contenuti a tema universitario pensati per ampliare l’esperienza di gioco. In MyTEAM, in particolare, arriva un roster che mescola generazioni diverse, mettendo insieme ex campioni e oltre 40 giocatori universitari attuali.

Tra i protagonisti spiccano giovani promesse come Cameron Boozer e Lauren Betts, già inseriti nel gioco prima del salto tra i professionisti. Una scelta che permette agli utenti di testare in anticipo i talenti destinati alla NBA e alla WNBA.

Ogni università rappresentata include atleti sia delle squadre maschili sia di quelle femminili, ampliando la presenza del basket collegiale in modo più completo. La stagione introduce così un mix di tradizione e nuove leve, offrendo un’anteprima concreta del futuro del basket.