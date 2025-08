Cronos: The New Dawn arriva a settembre

Nel nuovissimo trailer della storia, grondante terrore e atmosfera, Bloober Team (SILENT HILL 2) rivela la data di lancio ufficiale di Cronos: The New Dawn: 5 settembre 2025.

Il gioco uscirà su PC, PS5, Xbox Series X|S e, in una rivelazione a sorpresa, su Nintendo Switch 2. I pre-ordini sono ora disponibili. Questo è l'orrore fatto alla maniera di Bloober.

Con una sorpresa durante il Nintendo Direct di oggi, l'acclamato studio horror polacco Bloober Team ha svelato la data di uscita del suo prossimo titolo, Cronos: The New Dawn, un'esperienza survival horror che fonde la fantascienza con il terrore psicologico. Il lancio del gioco è ufficialmente previsto per il 5 settembre 2025 (con accesso anticipato di 48 ore per chi prenota).

Oltre all'annuncio, i pre-ordini sono ora attivi su tutte le principali piattaforme: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Su PC, PS5 e Xbox Series X|S, i giocatori possono scegliere tra due edizioni digitali:

Edizione standardDeluxe Edition, che include l'accesso anticipato di 48 ore su Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Su Nintendo Switch 2, il gioco sarà disponibile solamente per il pre-ordine digitale nella Standard Edition.

Scopri i segreti della raccolta delle anime nel nuovo Story Trailer di Cronos

Oltre all’apertura dei pre-order, Bloober ha rilasciato un nuovissimo Story Trailer che approfondisce la narrativa e l'atmosfera inquietante del gioco. Il trailer introduce il concetto di Soul Harvesting e offre ai giocatori il primo vero sguardo ai personaggi che incontreranno nel loro viaggio nel passato. "La razza umana – un'anomalia, eppure perfetta..." Queste parole agghiaccianti danno il tono agli orrori psicologici e fisici che li attendono in Cronos: The New Dawn.

Guarda subito lo Story Trailer e preparati ad affrontare le tue paure quando il gioco verrà lanciato il 5 settembre.

Cronos: The New Dawn è previsto per il 5 settembre per Xbox Series X|S, PlayStation®5, PC via Steam ed Epic Games Store, e Nintendo Switch 2. Mettilo nella tua whishlist ora su Steam, Epic, Microsoft Store e PlayStation per ricevere aggiornamenti su questa esperienza survival horror unica. Restate sintonizzati per altri orrori che arriveranno presto.