Cronos: The New Dawn - Una demo per Halloween

Cronos: The New Dawn, il nuovo e misterioso survival horror fantascientifico di Bloober Team, ha ora una nuova demo giocabile su Steam ed Epic. Per Halloween, divertiti con un'avvincente esperienza della durata di 30 minuti che metterà a dura prova il tuo coraggio. Immergiti in un mondo che ha conquistato i giocatori fin dal primo giorno. E non è tutto, per la prima volta in assoluto, Cronos: The New Dawn farà parte di una speciale promozione di Halloween che consentirà di ottenere il 15% di sconto su diverse piattaforme!

Per il trailer:

https://youtu.be/muJlwDnk9Dk

Ti diamo il benvenuto, Viaggiatrice ND-3576! Se queste parole ti sono nuove, considerale il tuo invito verso l'ignoto. Ora cosa ti aspetterà?

Cronos: The New Dawn è un inquietante survival horror in terza persona sviluppato da Bloober Team, lo studio autore di SILENT HILL 2 e di acclamati titoli del calibro di The Medium, Observer e Layers of Fear. Fin dal lancio, il gioco ha ricevuto ampi consensi sia dalla community che dai fan del genere horror, riproponendo il classico spirito dei survival horror in un modo assolutamente indimenticabile. Ambientato a New Dawn, un mondo ispirato al vero quartiere Nowa Huta a Cracovia, in Polonia, il gioco consente di intraprendere un'avventura inquietante e immersiva.

Se non hai ancora provato la meccanica unica della "Fusione", assunto i panni della Viaggiatrice o affrontato i terrificanti Orfani faccia a faccia, questa è la tua occasione. Scarica subito la demo gratuita di 30 minuti su Steam o Epic e prova il gioco fin dall'inizio: un'ottima occasione per mettere alla prova le tue abilità ed esplorare il mondo di New Dawn. E la parte migliore è che i progressi ottenuti nella demo saranno trasferiti alla versione completa.

Potrai vivere l'introduzione e la prima missione della Viaggiatrice, il cui obiettivo è localizzare il suo predecessore. Questa sezione del gioco ti introduce anche al combattimento, nonché alla terrificante meccanica della Fusione e all'atmosfera generale di Cronos: The New Dawn. Potrai impugnare almeno due tipi armi, partendo da una pistola base, la Sword MK-1615, che otterrai all'inizio del gioco. È impossibile sopravvivere senza potenza di fuoco e Cronos: The New Dawn consente di ottenerne parecchia.

Puoi giocare e rigiocare la demo quante volte vuoi. Il mondo di Cronos: The New Dawn ti immerge in un brutale scenario post-apocalittico dove non mancano creature letali, poche risorse e scelte difficili. Inoltre, tieni d'occhio i gatti nel corso della tua missione, perché potresti anche avere l'occasione di accarezzarne qualcuno mentre avanzi.

Non aspettare, scarica subito la demo su Steam o Epic , indossa la tuta della Viaggiatrice e fai i tuoi primi passi nello spietato mondo di Cronos: The New Dawn.