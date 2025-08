Ad agosto arrivano 12 nuovi titoli su GeForce NOW

Questo GFN Thursday alza il livello del divertimento con la nuova line-up di agosto: 12 nuovi titoli arriveranno nel cloud nel corso del mese, inclusi l’attesissimo Mafia: The Old Country e l’Early access a Grounded 2.

Proprio così: sei in punizione, ma nel modo più divertente possibile. Il gioco d’azione amato dai fan, con insetti giganti da schiacciare, è tornato ed è ancora più esplosivo. Che tu giochi in squadra o da solo, costruisci la tua base, affronta creature colossali e conquista la natura selvaggia suburbana, tutto in streaming con GeForce NOW.

Inoltre, tuffati subito nella nuova versione 5.8 di Genshin Impact, “Sunspray Summer Resort”, ora disponibile nel cloud. Niente download, niente attese, solo azione immediata per tutti gli utenti GeForce NOW.

Non perderti tutti i titoli in arrivo questo mese, tra cui Mafia: The Old Country (nuova uscita su Steam, 8 agosto), Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition (nuova uscita su Steam,14 agosto), Supraworld (nuova uscita su Steam, 15 agosto), Aztecs: The Last Sun (nuova uscita su Steam, 28 agosto) e molti altri.

Agosto è ricco di nuove avventure e grandi ritorni, tutti da scoprire senza installazioni né complicazioni. Intanto, concludi luglio alla grande con 8 nuovi titoli già disponibili questa settimana:

Grounded 2 (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 29 luglio)

Achilles: Survivor (Nuova uscita su Steam, 29 luglio)

Frosthaven (Nuova uscita su Steam, 31 luglio)

Dead Take (Nuova uscita su Steam, 31 luglio)

Farming Simulator 25 (Nuova uscita su Xbox, disponibile su PC Game Pass, 1 agosto)

High on Life (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

The King Is Watching (Steam)

Ultimate Chicken Horse (Xbox, disponibile su PC Game Pass)



Ed ecco cosa arriverà ad agosto: