La Stagione 9 di DRAGON BALL THE BREAKERS inizia oggi con nuovi contenuti, tra cui un nuovo Razziatore, Broly(Z), l’upgrade di due Razziatori già esistenti (Cell e Majin Buu) e l’aggiunta di un sistema per organizzare partite classificate ed eventi su base mensile.

Per il nuovo trailer:

https://youtu.be/9_WcHkv5xwY

Un nuovo Razziatore entra sulla scena: Broly(Z). Inizia come Paragus accompagnato da Broly, che può anche attaccare tramite il controllo del giocatore. Da qui, il giocatore può scegliere se evolverlo al LV2 oppure aspettare l’evoluzione automatica al LV3. Se il giocatore decide di trasformarsi in Broly(Super Saiyan) al livello 2, dovranno combattere in questa forma fino a quando la barra dell’evoluzione è piena abbastanza da raggiungere il LV4. Altrimenti, il giocatore può aspettare che la barra raggiunga il 200% per fare evolvere automaticamente Paragus dal LV1 al LV3 Broly(Restrained) che permette un’evoluzione più veloce al LV4 e fa usare a Broly tutto il suo potere distruttivo.

Oltre al nuovo Razziatore, Cell riceve un aggiornamento e ottiene una nuova abilità attiva al LV4 “Fateli soffrire, Cell Junior!” che chiama fino a 7 Cell Junior autonomi (fino a 3 possono essere attivi nello stesso momento) che attaccano automaticamente i nemici.

Cell diventa ancora più devastante con questa abilità aggiuntiva che rende le vittorie perfette molto più raggiungibili.

Ultimo ma non meno importante, anche Majin Buu ottiene un’espansione. Al LV4 è disponibile una nuova forma: Majin Buu(Gohan Assorbito). Ora i Sopravvissuti devono lottare con Buu per le potenti Super Transphere poiché Buu ha bisogno di assorbirle per evolversi in Majin Buu(Gohan Assorbito) al LV4. Questa nuova forma mantiene lo stile di Buu “Alto rischio, alta ricompensa” ma aggiunge maggiore stabilità verso la fine delle battaglie.

DRAGON BALL THE BREAKERS è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC ed è compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.