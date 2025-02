È iniziata la Stagione 8 di DRAGON BALL THE BREAKERS

La Stagione 8 di DRAGON BALL THE BREAKERS è iniziata con due aggiornamenti principali: ora Frieza può trasformarsi in Golden Frieza ed è stata aggiunta la nuova Transphere "Ultra Instinct"!

Golden Frieza si unisce alla mischia! In aggiunta alle sue quattro forme già disponibili, ora i giocatori potranno raggiungere una nuova forma chiamata "Golden Frieza", in cui l'antagonista utilizzerà le proprie abilità attive in base alla situazione in battaglia. Durante la trasformazione, la salute del giocatore diminuirà gradualmente, ma la sua velocità di movimento sarà notevolmente migliorata, mentre le sue tecniche, come abilità attive o Ki Blast, cambieranno, consentendo di utilizzare Frieza in modo differente. Golden Frieza offrirà nuove possibilità di combattimento ai giocatori, ma la nuova forma terminerà se subiranno troppi danni!

Scopri la nuova forma nel trailer dedicato:

(https://www.youtube.com/watch?v=05ILzT8qvmg)

Golden Frieza si unisce alla mischia! In aggiunta alle sue quattro forme già disponibili, ora i giocatori potranno raggiungere una nuova forma chiamata "Golden Frieza", in cui l'antagonista utilizzerà le proprie abilità attive in base alla situazione in battaglia. Durante la trasformazione, la salute del giocatore diminuirà gradualmente, ma la sua velocità di movimento sarà notevolmente migliorata, mentre le sue tecniche, come abilità attive o Ki Blast, cambieranno, consentendo di utilizzare Frieza in modo differente. Golden Frieza offrirà nuove possibilità di combattimento ai giocatori, ma la nuova forma terminerà se subiranno troppi danni!

Guarda la nuova Transphere in azione qui:

(https://www.youtube.com/watch?v=RKPhHRrYUe0)

Ma i Razziatori non sono gli unici ad aver ricevuto degli aggiornamenti! Ora i Sopravvissuti avranno accesso alla Transphere "Ultra Instinct", che li aiuterà nella loro battaglia! La nuova Transphere consentirà loro di colpire un bersaglio agganciato con un colpo molto potente o, in assenza di un bersaglio, di effettuare una carica in avanti in base alla direzione impostata. I giocatori potranno anche eseguire un Dragon Change per un breve periodo e attaccare.

DRAGON BALL THE BREAKERS è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, oltre a essere compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

La Stagione 7 di DRAGON BALL The Breakers inizia oggi - Oggi è iniziata la stagione 7 diDRAGON BALL The Breakers con nuovi personaggi, ricompense e moltiplicatori!Un nuovo Razziatore fa la sua comparsa sotto forma di due eroi della giustizia: Gamma 1 e 2. Grazie al loro Energy Scope ti consentiranno di localizzare i civili e i Superstiti nascosti.

DRAGON BALL THE BREAKERS - stagione 6 - Gioca nei panni di Baby e vendica gli Tsufuru dando la caccia ai Sopravvissuti nella stagione 6 di DRAGON BALL THE BREAKERSDRAGON BALL: THE BREAKERS entra nella sua sesta stagione introducendo un nuovo Razziatore nonché uno dei cattivi più famosi nella storia di DRAGON BALL GT, Baby.