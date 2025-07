Level Infinite al gamescom

Level Infinite ha svelato oggi i dettagli della sua presenza alla gamescom 2025, che vedrà ancora una volta titoli di grande successo sia per chi parteciperà di persona alla fiera sia per chi si sintonizzerà da tutto il mondo per guardare l'Into the Infinite Showcase dalle 19:00 CEST di mercoledì 20 agosto.

Viaggio nell’infinitoQuest'anno tornerà l'Into the Infinite Showcase con una serie di contenuti esclusivi e aggiornamenti da Level Infinite e gli studi partner di Tencent, tra cui:

Il CEO e direttore creativo di 10 Chambers Ulf Andersson, insieme al suo collega Simon Viklund, direttore audio e musicale dello studio, presenteranno alcune nuove immagini del gioco e informazioni sul thriller tecnologico cooperativo FPS Den of Wolves.

Preparatevi: durante la presentazione ci sarà spazio anche per un nuovo sguardo a Exoborne, caratterizzato dal suo mix distintivo di caos sistemico, esplorazione dinamica, verticalità mozzafiato e intensi combattimenti di estrazione.

Un viaggio terrificante nella foresta di Castor Woods insieme a Tymon Smektala, direttore creativo della serie Dying Light.

Il Creative Director di Dune: Awakening, Joel Bylos, condividerà le ultime novità da Arrakis

Ulteriori esclusive che verranno svelate durante la serata

Into the Infinite verrà trasmesso sui canali Twitch e YouTube ufficiali di Level Infinite a partire dalle 19:00 di mercoledì 20 agosto 2025.

Venite a trovarci presso la Hall 6, per vivere il meglio dei nostri titoli:

Dune: Awakening (Funcom)I partecipanti alla gamescom avranno l'opportunità di provare i diversi scenari e gli elementi di gioco che hanno reso Dune: Awakening un grande successo tra i giocatori di tutto il mondo. Sarà inoltre possibile immergersi ancora di più nell'universo di Dune grazie alla possibilità di avvicinarsi e interagire con un gigantesco verme delle sabbie emerso dal terreno sotto lo stand, insieme ad altre attività in loco.

Dying Light: The Beast (Techland)In arrivo su PlayStation 5, Xbox Series S & X e PC il 19 settembre, Dying Light: The Beast è l'ultimo capitolo della serie Dying Light e vede il ritorno di Kyle Crane come protagonista principale del gioco. Dopo anni di esperimenti condotti dal Barone, Kyle è diventato un eroe unico nel suo genere, con il DNA di un sopravvissuto e quello di una bestia! Passate da uno stile di gioco all'altro in un emozionante mix di open world e survival horror d'azione, in cui dovrete decidere se scappare, nascondervi o combattere per la vostra vita.

Oltre a giocare, i visitatori che oseranno entrare nel Castor Woods Tourist Center potranno trovare ulteriori informazioni e articoli di merchandising, immortalare un ricordo unico nella cabina fotografica e avere la possibilità di ricevere un buono speciale.

Exoborne (Sharkmob)Attualmente in fase di sviluppo per PC e console, Exoborne, lo sparatutto tattico open world di Sharkmob, catapulta squadre di tre giocatori in combattimenti ad alto rischio, non solo contro giocatori avversari, ma anche, caratteristica unica del gioco, contro forze naturali letali. Tornadi, tempeste di fulmini, piogge torrenziali e violente correnti ascensionali non sono solo effetti visivi, ma minacce imprevedibili che stravolgono il combattimento, i movimenti e la sopravvivenza stessa.

Gli Exo-Rig personalizzabili sbloccano movimenti dinamici e verticalità, offrendo al contempo potenti abilità che cambiano il combattimento e consentono ai giocatori di adattarsi al caos in continua evoluzione che li circonda. Alla gamescom, i più coraggiosi che affronteranno la tempesta potranno provare Exoborne in prima persona, oltre a poter vivere altre attività entusiasmanti durante tutta la manifestazione che li immergeranno nel suo mondo implacabile.

Seguite i nostri canali per ulteriori rivelazioni e approfondimenti sulla gamescom e assicuratevi di iscrivervi ai futuri play test.

PUBG MOBILE (Co-sviluppato da LIGHTSPEED STUDIOS di Tencent Games e KRAFTON, Inc.)PUBG MOBILE, uno dei giochi per dispositivi mobile più popolari al mondo, vede fino a 100 giocatori lanciarsi con il paracadute su un'isola remota per darsi battaglia in uno scontro all'ultimo sangue. I partecipanti alla gamescom potranno provare con mano l'attesissimo aggiornamento alla versione 4.0 di PUBG MOBILE, che presenta un gameplay a tema completamente nuovo e una nuova modalità di gioco, pensata per offrire modi completamente inediti di giocare e vivere il campo di battaglia.