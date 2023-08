LEVEL INFINITE - LA LINE-UP ALLA GAMESCOM

Level Infinite svela oggi maggiori informazioni su come prevede di celebrare il mondo del gaming alla Gamescom 2023. Le attività partiranno da Into the Infinite: A Level Infinite Showcase che sarà trasmesso sui canali Twitch e YouTube di Level Infinite alle 19:00 di mercoledì 23 agosto.



"Con le entusiasmanti novità di titoli come SYNCED, Stampede: Racing Royale, Song of Nunu: A League of Legends Story, GTFO, Wayfinder e Assassin's Creed Codename Jade (working title), sono molti i motivi per cui i giocatori di tutto il mondo si sintonizzeranno sul nostro showcase inaugurale", ha commentato Anthony Crouts, Sr. Director, Level Infinite Global Marketing. Director, Level Infinite Global Marketing.



Level Infinite ha collaborato con Alienware per un'estrazione speciale durante il Level Infinite Showcase: Non solo gli spettatori potranno dare un'occhiata in anteprima ad alcuni giochi entusiasmanti, ma potranno anche vincere un Laptop da gaming Alienware x16. Ulteriori dettagli sull'estrazione saranno annunciati sui canali sociali di Level Infinite.



Situato nel padiglione 6, lo stand di Level Infinite sarà una meta imperdibile per i partecipanti e offrirà una serie di titoli giocabili oltre ad varie attività legate al mondo del gaming.



Arena Breakout



I fan dei Looter shooter potranno godersi la zona di Arena Breakout del booth di Level Infinite booth. I giocatori che si recheranno allo stand avranno la possibilità di ottenere un gadget a tema, ma non solo: provare la simulazione di guerra ultra-realistica appena uscita permetterà di ottenere una piastrina in edizione limitata, e in base ai risultati ottenuti potranno portarsi a casa del merchandise molto ambito. Arena Breakout è l'FPS tattico immersivo di nuova generazione definitivo per dispositivi mobili ed è disponibile ora su dispositivi iOS e Android.



Assassin’s Creed Codename Jade (working title)



Assassin's Creed Codename Jade, il primo titolo mobile a tutti gli effetti del franchise di Assassin's Creed, sarà giocabile in una sala demo, con l'iconico gameplay del titolo ora anche su mobile! Anche se il gioco è ancora in fase di sviluppo, i partecipanti potranno dare un'occhiata in anteprima al gioco e farsi fotografare con i cosplay di Codename Jade generati dall'intelligenza artificiale.

GTFO



Lo sparatutto cooperativo hardcore GTFO di 10 Chambers sarà caratterizzato da una spedizione speciale, realizzata solo per la Gamescom. Visitate lo stand per vedere se voi e i vostri amici riuscirete a completare la spedizione alla massima difficoltà - e avrete la possibilità di vincere del merchandise esclusivo e di incontrare gli sviluppatori.

Stampede: Racing Royale



Nella pit lane di Stampede: Racing Royale, i visitatori gareggeranno in un bumper contro altri 59 giocatori nell'evento di corse più selvaggio che esista. Tutti i giocatori potranno aggiudicarsi gadget esclusivi, posare per una foto sul podio ufficiale e alcuni corridori selezionati potranno persino competere per i premi giornalieri sul palco di Level Infinite.

SYNCED



Lo sviluppatore NExT Studios invita i giocatori a recarsi al Meridian, dove potranno unirsi in squadre da tre e lanciarsi in uno degli intensi incontri PvE di SYNCED. Sincronizzatevi con i Nano, saccheggiate le mod e sperimentate il gioco di squadra tattico in questo sparatutto cooperativo futuristico, prima di affrontare un potente Tyrant e le sue sfide uniche. Dopo la sessione di gioco, potrete scattare una foto con una replica a grandezza naturale di Crusher, uno dei potenti Nano compagni di SYNCED.



SYNCED sarà disponibile da quest’estate per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S; i giocatori di tutto il mondo possono pre-registrarsi ora sul sito ufficiale per avere l’opportunità di ottenere premi in-game.

Wayfinder



Nella sezione di Wayfinder all'interno dello stand di Level Infinite alla Gamescom, i partecipanti potranno tuffarsi nella Stagione 1: Gloom Break e sperimentare in prima persona il gioco di ruolo d'azione online di Airship Syndicate e Digital Extremes. Mettetevi in posa sullo sfondo brillante di Skylight o partecipate alle dimostrazioni e alle attività in loco per avere la possibilità di accaparrarvi oggetti esclusivi della Gamescom. Saranno inoltre disponibili occasioni di incontro e di saluto con il personale creativo e di sviluppo, tra cui il direttore creativo e leggenda dei fumetti Joe Madureira, oltre al presidente dello studio Airship Syndicate Ryan Stefanelli.

E c’è di più…



I visitatori dello stand di Level Infinite avranno anche l'opportunità di sperimentare ulteriori attività in loco:



Recatevi nei Fae Realms di Gaslamp Fantasy di Inflexion Games, Nightingale, con una photo-opportunity unica che presenta una replica a grandezza naturale di uno degli iconici portali del gioco. Potrete posare per le foto insieme ai cosplayer di Puck e Lady in Red, oltre ad avere l'opportunità di vincere un esclusivo PC rig a tema Nightingale.



Inoltre, entrando nello stand, i visitatori riceveranno delle cartoline e, provando i diversi giochi e partecipando alle attivazioni dello stand, compileranno le loro cartoline e potranno girare la Ruota della Fortuna di Level Infinite per avere la possibilità di vincere fantastici articoli in edizione limitata. I premi includono cappellini da baseball e zaini.



