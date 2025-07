Elgato presenta Facecam 4K: la prima webcam 4K60 al mondo

Elgato ha lanciato Facecam 4K, una webcam di qualità da studio che offre veri video 4K60, il doppio della frequenza dei fotogrammi rispetto alle webcam della concorrenza, e introduce diverse novità assolute nella categoria.

Facecam 4K combina la qualità di una reflex digitale con la semplicità del plug-and-play, grazie al sensore Sony STARVIS 2 di livello professionale e all'elaborazione in tempo reale per un output UHD non compresso. Supporta inoltre filtri per obiettivi da 49 mm (una novità assoluta per una webcam) e offre un controllo approfondito tramite il software Camera Hub di Elgato, inclusi LUT cinematografiche, controllo PTZ e sfocatura dello sfondo opzionale basata su RTX.

Elgato, un marchio CORSAIR, ha annunciato oggi Facecam 4K, l'ultima novità della sua gamma di webcam. Dotata di un sensore robusto e di un processore d'immagine avanzato, Facecam 4K cattura video Ultra HD a 60 fotogrammi al secondo, il doppio della frequenza fotogrammi delle webcam concorrenti. Include il software Camera Hub, che consente ai creatori di contenuti di personalizzare il proprio look con un controllo in stile DSLR e una suite di effetti cinematografici, come le LUT. È anche la prima webcam a supportare filtri per obiettivi, simili a quelli utilizzati in fotografia e cinema, ampliando le possibilità creative. Con risultati in grado di competere con quelli di molte fotocamere professionali, Facecam 4K dimostra che per realizzare video incredibili non è più necessaria una configurazione elaborata.

Non tutti i 4K sono uguali

All'interno di Facecam 4K, la luce scorre attraverso una pipeline di componenti di livello professionale, emergendo millisecondi dopo sotto forma di video raffinato.

La luce entra prima nell'obiettivo principale, progettato per mantenere la nitidezza fino a 1,2 m, con un campo visivo completo di 90 gradi. Viene catturata da un sensore SONY STARVIS 2 da 1/1,8", quindi convertita in un segnale elettrico con dettagli e accuratezza cromatica eccezionali. Un processore d'immagine all'avanguardia gestisce tutto, dalla codifica alla riduzione del rumore, trasformando i dati grezzi del sensore in video rifiniti. Il tutto viene trasmesso dalla fotocamera al computer senza compressione, preservando ogni piccolo dettaglio e riducendo la latenza.

Oltre l'hardware

L'app Camera Hub di Elgato porta Facecam 4K da eccellente a straordinario, consentendo ai creatori di ottenere l'aspetto DSLR che desiderano.

Grazie alle impostazioni manuali di ISO e velocità dell'otturatore, gli utenti possono regolare l'esposizione come con una fotocamera professionale. I controlli PTZ consentono di effettuare panoramiche o inclinazioni liberamente all'interno della scena, per poi ingrandire digitalmente mantenendo una nitidezza straordinaria. Le LUT in-app semplificano la gradazione del colore professionale, con preset curati e una collezione in continua crescita su Elgato Marketplace. Gli utenti di NVIDIA RTX possono persino applicare una sfocatura realistica dello sfondo, per ottenere l'effetto di profondità di campo tipico delle reflex digitali. Funzionalità aggiuntive come la riduzione avanzata del rumore e l'HDR completano un set di strumenti completo, raramente presente nelle webcam.

I filtri arrivano sulle webcam

I filtri per obiettivi sono strumenti essenziali nel cinema e nella fotografia da oltre un secolo. Ora Facecam 4K porta questa funzionalità sulle webcam, supportando filtri per obiettivi da 49 mm. Per la prima volta, gli utenti possono applicare effetti cinematografici come diffusione e effetto starburst, o persino ridurre i riflessi degli occhiali con filtri CPL. Dagli effetti a strisce ai primi piani estremi, i filtri aprono un mondo di possibilità creative, in precedenza possibili solo con una fotocamera professionale.

Per celebrare il lancio, Elgato offre un filtro CPL gratuito con gli ordini di Facecam 4K tramite il suo negozio online. Oltre a questo, i creatori possono applicare qualsiasi filtro da 49 mm che già possiedono o acquistano altrove.

Disponibilità

A partire da oggi, i clienti possono ordinare Facecam 4K su elgato.com e presso i rivenditori autorizzati della rete globale CORSAIR.

